Αφγανιστάν: Πολίτες «κατασκηνώνουν» στα σύνορα με το Πακιστάν για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

Μαχητές των Ταλιμπάν παρελαύνουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την τέταρτη επέτειο της αποχώρησης των ΗΠΑ στην Καμπούλ, Αφγανιστάν, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Siddiqullah Alizai)

Κάτοικοι του Αφγανιστάν αναγκάζονται να ταξιδεύουν μέχρι τα σύνορα με το Πακιστάν για να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μετά την απόφαση των Ταλιμπάν να επιβάλουν γενική διακοπή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη τη χώρα.

Βίντεο που κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο δείχνουν δεκάδες αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου, σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, με τους χρήστες να προσπαθούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

The network shutdown was implemented "to prevent immorality" and has disrupted vital services, including aviation,…

Η απαγόρευση, που παρουσιάστηκε από το καθεστώς ως μέτρο για την «πρόληψη της ανηθικότητας», έχει παραλύσει κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας. Τραπεζικές συναλλαγές, διεθνές εμπόριο, μέσα ενημέρωσης αλλά και η πολιτική αεροπορία έχουν υποστεί σοβαρές επιπτώσεις.

Το αεροδρόμιο της Καμπούλ ανακοίνωσε την Τετάρτη την αναστολή όλων των πτήσεων, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες δηλώνουν αδύναμες να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς βασικές τηλεπικοινωνίες. Η εξέλιξη έχει εγκλωβίσει ταξιδιώτες και έχει αποκόψει το Αφγανιστάν ακόμη περισσότερο από τον έξω κόσμο.

Αφγανοί του εξωτερικού αναφέρουν ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους, ενώ οι πολίτες στο εσωτερικό της χώρας βιώνουν πρωτοφανή απομόνωση. «Το Αφγανιστάν βρίσκεται σε ψηφιακό κενό», σχολιάζουν διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με το BBC, οι Ταλιμπάν είχαν ήδη ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα να διακόπτουν επιλεκτικά τις συνδέσεις σε επαρχίες, αφήνοντας την Καμπούλ ανέπαφη. Από τη Δευτέρα, όμως, η απαγόρευση επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα, σηματοδοτώντας την πρώτη πλήρη διακοπή διαδικτύου από την επιστροφή τους στην εξουσία.

