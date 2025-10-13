ΜακΚένζι Σκοτ: Δωρεά «μαμούθ» 42 εκατ. δολαρίων σε ΜΚΟ για τους φτωχούς φοιτητές

Ποσό-μαμούθ, ύψους 42 εκατομμυρίων δολαρίων, δώρισε η φιλάνθρωπος ΜακΚένζι Σκοτ στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «10.000 Degrees» με έδρα την Καλιφόρνια. Η δωρεά έρχεται να ενισχύσει την αποστολή του οργανισμού για ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε φοιτητές από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν μισού αιώνα ιστορίας του, ο οργανισμός έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 80.000 φοιτητές και έχει απονείμει υποτροφίες άνω των 113 εκατομμυρίων δολαρίων. Στόχος του είναι να σπάσει τον κύκλο της γενεαλογικής φτώχειας στις ΗΠΑ και να ενισχύσει τη ζωή των φοιτητών και των κοινοτήτων τους για τις επόμενες γενιές.

«Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη και την επένδυση της κυρίας Σκοτ στην αποστολή μας», δήλωσε η Κιμ Ματσούκα, Πρόεδρος και CEO του «10.000 Degrees». «Αυτή η εξαιρετική δωρεά δεν είναι μόνο μια ισχυρή επιβεβαίωση της δύναμης της εκπαίδευσης, αλλά και μια ζωτικής σημασίας επένδυση στις κοινότητές μας σε μια εποχή που τη χρειάζονται περισσότερο από ποτέ».

Η Σκοτ, πρώην σύζυγος του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, συνεχίζει να διαθέτει δισεκατομμύρια από την περιουσία της σε φιλανθρωπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Πού θα χρησιμοποιηθεί η νέα χρηματοδότηση

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η νέα επιχορήγηση θα επιτρέψει στο «10.000 Degrees» να αντιμετωπίσει το χάσμα εκπαιδευτικών ευκαιριών, εξυπηρετώντας περισσότερους φοιτητές. Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει συμβουλευτική για το κολέγιο και την οικονομική ενίσχυση, υποτροφίες, καθώς και καθοδήγηση από πρόσφατους αποφοίτους, ώστε να τους βοηθήσει να χαράξουν μια πορεία προς την επιτυχία.

«Η αποστολή μας ήταν πάντα να διασφαλίσουμε ότι κάθε φοιτητής, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του, έχει μια πραγματική ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να ζήσει μια υγιή, ευτυχισμένη και ευημερούσα ζωή», τόνισε η κυρία Ματσούκα.

Ο Γκάι Λάμπαρντ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπλήρωσε: «Η δωρεά της κυρίας Σκοτ θα έχει βαθύ και διαρκή αντίκτυπο, αυξάνοντας σημαντικά την υποστήριξη για τους φοιτητές μας από το πρώτο τους βήμα προς το κολέγιο, μέχρι την αποφοίτηση και την ένταξή τους σε ουσιαστικές σταδιοδρομίες. Με αυτή τη στήριξη, οι φοιτητές μας μπορούν να χτίσουν σταθερότητα για τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους, για πάντα».

