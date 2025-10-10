Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ανοίγει τις πόρτες του σε φοιτητές από 18 χώρες

Την έναρξη του αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Διεθνή Διοίκηση και Τεχνολογία (Bachelor in International Business & Technology) σηματοδότησε η τελετή υποδοχής της πρώτης ομάδας 25 διεθνών φοιτητών, νωρίτερα σήμερα, στο κεντρικό κτίριο της οδού Πατησίων.

«Η ίδρυση του νέου αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης, κεντρικού άξονα της στρατηγικής του ΟΠΑ», δήλωσε ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Βασίλης Βασδέκης. «Η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε μία κουλτούρα συνεχούς και ανοικτού διαλόγου και συνεργασιών με τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία αναπτύσσεται εδώ και πολλές δεκαετίας και καλλιεργείται συνεχώς», πρόσθεσε.

Για ένα «ορόσημο στη διεθνοποίηση του ΟΠΑ» έκανε λόγο η αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΠΑ, Νάνσι Πουλούδη. «Το ΙΒΤ αποτελεί την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας σχεδιασμού των τελευταίων τριών ετών. Είναι μία σημαντική επένδυση του ΟΠΑ στο μέλλον και εμπλουτίζει τις δράσεις διεθνοποίησης του ιδρύματος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση της Ελλάδας στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη», τόνισε.

Το ΙΒΤ είναι ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Οι θεματικές του προγράμματος εκτείνονται από τη διοίκηση και ανάπτυξη εταιρικών πόρων, τη μικροοικονομική ανάλυση, τη χρηματοοικονομική, τη στρατηγική, την επιχειρηματικότητα και το ψηφιακό marketing, έως τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάλυση δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.

«Πέρα από τις επιστημονικές γνώσεις, το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε δεξιότητες όπως είναι η επικοινωνία, η αναλυτική σκέψη, η συνεργασία και η ομαδικότητα», ανέφερε από την πλευρά του ο διευθυντής του προγράμματος, Δημήτρης Μανωλόπουλος. Μάλιστα, όπως είπε, στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα συμμετέχουν σε υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε εταιρείες και οργανισμούς, ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει και να αποκτήσουν εμπειρία στο ξεκίνημα της καριέρας τους.

Η πρώτη σειρά των φοιτητών προέρχεται από 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιταλία, οι ΗΠΑ, το Βιετνάμ, η Κίνα, η Νότια Αφρική, η Αιθιοπία και η Αίγυπτος.

«Έχουμε βρει ένα πολύ φιλόξενο περιβάλλον, σε ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ελλάδας και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που ξεκινάω εδώ τις σπουδές μου», είπε η Μελάτ, από την Αιθιοπία. Όπως είπε, έχει διάθεση να μάθει την ελληνική γλώσσα, αλλά και να συνεχίσει τις σπουδές της στην Ελλάδα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στόχος της, είναι να επιστρέψει στην πατρίδα της και με τις γνώσεις της να βοηθήσει την οικογενειακή επιχείρηση που έχουν οι γονείς της να αναπτυχθεί.

Μετά το τέλος της σημερινής τελετής, οι διεθνείς φοιτητές του ΙΒΤ ενώθηκαν στο προαύλιο του κτιρίου με τους Έλληνες προπτυχιακές φοιτητές του ΟΠΑ, που επίσης ξεκινούν τις σπουδές τους, για να γιορτάσουν της έναρξη του ακαδημαϊκού τους ταξιδιού στο ΟΠΑ.

