Αυτόματη διαγραφή για τους φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 6 χρόνια

Ο παλαιότερος μη ενεργός φοιτητές είχε εγγραφεί σε πανεπιστήμιο της Αθήνα το 1935, ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Πότε θα διαγράφεται ένας φοιτητής από το πανεπιστήμιο; Εξαρτάται τη χρονολογία εισόδου στο πανεπιστήμιο.

Φέτος δεν διαγράφεται κανένας που μπήκε σε τμήμα τετραετούς διάρκειας φοίτησης ο οποίος εισήχθη από το 2017 έως το 2021. Φοιτητής που εισήχθη το 2017 θα διαγραφεί τον Σεπτέμβριο 2026.

Με άλλα λόγια, πρόβλημα ενδεχόμενης διαγραφής θα έχουν όσοι φοιτητές εγγράφησαν στα πανεπιστήμια το 2016 και πριν.

Σημαίνει, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, ότι όσοι φοιτητές με το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου δεν έχουν καλύψει το 70% των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων των τμημάτων των σχολών και παράλληλα δεν έχουν δώσει εξετάσεις σε δύο τελευταίες εξεταστικές περιόδους με επιτυχία τουλάχιστον σε ένα μάθημα, διαγράφονται.

