Στο Μαϊάμι έφτασε ο Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ

Φωτ. Αρχείου - Ο Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ σε συνέντευξη με το πρακτορείο Reuters στο Σαντιάγκο της Κούβας, στις 8 Απριλίου 2025.

Ο Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης στην ανατολική Κούβα, έφθασε σήμερα εξόριστος στο Μαϊάμι, έπειτα από αγώνα δεκαετιών για δημοκρατική αλλαγή στην Κούβα και επικρίσεων κατά της κομμουνιστικής κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο αδελφός του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Έφτασε. Μόλις μίλησα στον Χοσέ Ντανιέλ, μου μίλησε στο τηλέφωνο πριν από ένα λεπτό", δήλωσε ο αδελφός του, ο Λουίς Ενρίκε Φερέρ.

Ο Φερέρ έφτασε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι από την Κούβα με μέλη της οικογένειάς του και έναν Αμερικανό προξενικό υπάλληλο, διευκρίνισε.

Este es el momento en que José Daniel Ferrer llega a Estados Unidos. Hoy la dictadura pierde y nosotros ganamos: un líder vivo con el poder de unirnos en el propósito ineludible de la libertad. El exilio es un terreno de batalla del que sin dudas regresaremos a la patria. Todo mi… pic.twitter.com/14dguAqnJ4 — Carolina Barrero (@carolinabferrer) October 13, 2025

"Τελικά, ο αδελφός μου εξορίστηκε, δόξα τω Θεώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι παρά την ένταση που βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες", δήλωσε τηλεφωνικά στο AFP η Άνα Μπέλκις Φερέρ, αδελφή του αντιφρονούντα, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε την άφιξη στο Μαϊάμι από την Κούβα του 55χρονου αντιφρονούντα και κάλεσε την Αβάνα να απελευθερώσει "700 πολιτικούς κρατούμενους".

Welcome to freedom @jdanielferrer. After years of repression, torture, and abuses from the Cuban regime, Ferrer and his family are in the United States. The Cuban people’s desires for basic freedoms and democracy are an inspiration to many. We reaffirm our commitment to a free,… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 13, 2025

"Χαιρόμαστε που ο Φέρερ ελευθερώθηκε πλέον από την καταστολή του καθεστώτος, έχοντας υποστεί για χρόνια κακοποίηση, βασανιστήρια και απειλές θανάτου στην Κούβα", δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανακοίνωση.

"Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των περισσότερων από 700 πολιτικών κρατουμένων που άδικα κρατούνται και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενωθεί μαζί μας για να καταστήσουμε το κουβανικό καθεστώς υπόλογο για τις καταχρήσεις του και την επιζήμια επιρροή του στην περιοχή μας", πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης