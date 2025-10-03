Κούβα: Πολιτικός κρατούμενος δέχτηκε να εξοριστεί

Φωτ. Αρχείου - Ο Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντάνιελ Φερέρ, αριστερά μαζί με άλλους ακτιβιστές κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα στην αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα, Κούβα, στις 22 Μαρτίου 2016.

Ο Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντάνιελ Φερέρ, που είναι φυλακισμένος στην ανατολική Κούβα, ανακοίνωσε ότι δέχτηκε να εξοριστεί, αφού του ασκήθηκαν πιέσεις από τις αρχές της χώρας του.

«Λόγω των συνεχών ενεργειών της πολιτικής αστυνομίας ώστε να εγκαταλείψουμε την Κούβα, κατέληξα να δεχτώ την εξορία» αναφέρει σε μια επιστολή του, που φέρει ημερομηνία της 10ης Σεπτεμβρίου, την οποία διάβασε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η σύζυγός του, η Νέλβα Ορτέγκα, από το Σαντιάγκο δε Κούμπα όπου ζει η οικογένειά του.

«Τους τελευταίους τέσσερις μήνες και 19 ημέρες, η βαρβαρότητα της δικτατορίας απέναντί μου ξεπέρασε όλα τα όρια», πρόσθεσε, αναφέροντας «χτυπήματα, βασανιστήρια, εξευτελισμό, απειλές και ακραίες συνθήκες, κλοπές τροφίμων και προϊόντων υγιεινής», τις οποίες διέταξαν «οι γκάγκστερ του καθεστώτος».

Σύμφωνα με τη Νέλβα Ορτέγκα, ο σύζυγός της ενδέχεται να φύγει την Δευτέρα, για άγνωστο προορισμό. Οι αρχές της Κούβας παρακρατούν ακόμη το διαβατήριό του.

Γλυπτό του Τσε Γκεβάρα στη Χαβάνα της Κούβας.

Ο 55χρονος Χοσέ Ντάνιελ Φερέρ υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια τον ειρηνικό αγώνα για τη δημοκρατική αλλαγή στο νησί.

«Φεύγω από την Κούβα με την αξιοπρέπεια και την τιμή μου ψηλά και (δεν φεύγω) για πολύ», πρόσθεσε.

Ο Φερέρ αφέθηκε ελεύθερος τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε το Βατικανό επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ. Τον Απρίλιο οδηγήθηκε και πάλι στη φυλακή. Ο ιδρυτής της Πατριωτικής Ένωσης της Κούβας (Unpacu, κίνημα που δεν αναγνωρίζεται από την Αβάνα), είχε συλληφθεί προηγουμένως τον Ιούλιο του 2021, όταν επιχείρησε να συμμετάσχει στις ιστορικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τότε το νησί. Οδηγήθηκε σε δικαστήριο που ήρε την αναστολή της ποινής του και τον έστειλε στη φυλακή για να εκτίσει τα 4,5 χρόνια στα οποία είχε καταδικαστεί το 2020.

Ο Μανουέλ Κουέστα Μορούα, υποστηρικτής επίσης της δημοκρατικής μετάβασης, είπε ότι «στηρίζει» την απόφαση του Φερέρ, μολονότι είναι «οδυνηρή». Ο Φερέρ έκανε έναν «έντονο και σκληρό αγώνα (…) αναλαμβάνοντας όλους τους κινδύνους που τον οδήγησαν τέσσερις φορές στη φυλακή», είπε.

«Ο Χοσέ Ντάνιελ είναι μια σημαντική προσωπικότητα της αντιπολίτευσης (…) ήρθε ο καιρός να ζήσει τη ζωή του (…) επειδή θυσίασε πολλά για την ελευθερία της Κούβας», σχολίασε από την πλευρά της η Μάρτα Μπεατρίς Ρόκε.

Τους λίγους μήνες που έμεινε ελεύθερος το 2025, ο Φερέρ αψήφησε τις αρχές και επέκρινε την κομμουνιστική κυβέρνηση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

