H Κούβα ξανά στο σκοτάδι - Νέο μπλακάουτ μετά από κατάρρευση δικτύου

Σήμερα η Κούβα αντιμετώπισε νέο γενικό μπλακ άουτ, το πέμπτο μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, καθώς η χώρα πλήττεται από σοβαρή ενεργειακή κρίση, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων τόνισε ότι «παρατηρήθηκε πλήρης αποσύνδεση του Ηλεκτρικού Συστήματος (SEN), πιθανώς λόγω απρόβλεπτης βλάβης στη θερμοηλεκτρική μονάδα Αντόνιο Γκιτέρας, που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, ενώ οι ακριβείς αιτίες εξετάζονται».

Η διακοπή σημειώθηκε στις 9:14 π.μ. τοπική ώρα (16:14 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης του δικτύου, και το υπουργείο δήλωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης.

Πριν από το σημερινό μπλακ άουτ, πολλές περιοχές της Κούβας αντιμετώπιζαν καθημερινές διακοπές ρεύματος που μπορούσαν να φτάσουν έως και τις 16 ώρες.

Το ενεργειακό σύστημα της χώρας είναι παλαιωμένο, ενώ παράλληλα η Κούβα αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων, φυσικές καταστροφές και οικονομική κρίση. Οι παλιοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που λειτουργούν με πετρέλαιο, προσπαθούν να διατηρήσουν την ηλεκτροδότηση, αν και πέρσι έφτασαν στα όριά τους λόγω μειωμένων εισαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη Ρωσία και το Μεξικό.