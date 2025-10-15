Πακιστάν-Ταλιμπάν: Συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών
Οι εντάσεις μεταξύ του Ισλαμαμπάντ και της Καμπούλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσουν πυρά και τις δυνάμειες του Πακιστάν να εξαπολύουν πλήγματα στην αφγανική πρωτεύουσα.
Το Πακιστάν και η αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν συμφώνησαν την Τετάρτη (15/10) σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 48 ώρες, με έναρξη στις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε το Ισλαμαμπάντ, μετά την έξαρση των συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.
Τόσο το Πακιστάν όσο και το Αφγανιστάν θα καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες, μέσω διαλόγου, για να βρουν μια θετική λύση στο περίπλοκο αλλά επιλύσιμο αυτό ζήτημα, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν σε δήλωσή του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.