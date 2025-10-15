Πακιστάν-Ταλιμπάν: Συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών

Μαχητές των Ταλιμπάν σε αντιαεροπορικό οπλικό σύστημα κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν στην επαρχία του Κανταχάρ του Αφγανιστάν, στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Το Πακιστάν και η αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν συμφώνησαν την Τετάρτη (15/10) σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 48 ώρες, με έναρξη στις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε το Ισλαμαμπάντ, μετά την έξαρση των συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο κρατών έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσουν πυρά και τις δυνάμειες του Πακιστάν να εξαπολύουν πλήγματα στην Καμπούλ.

Τόσο το Πακιστάν όσο και το Αφγανιστάν θα καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες, μέσω διαλόγου, για να βρουν μια θετική λύση στο περίπλοκο αλλά επιλύσιμο αυτό ζήτημα, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν σε δήλωσή του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Άρμα μάχης των Ταλιμπάν κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, στις 15 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Stringer

