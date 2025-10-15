Καμπούλ: Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν την πρωτεύουσα των Ταλιμπάν

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Καμπούλ το μεσημέρι της Τετάρτης, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, καθώς πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού άρχισαν να υψώνονται πάνω από την αφγανική πρωτεύουσα.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 3 το απόγευμα τοπική ώρα, στην ανατολική πλευρά της πόλης, και ακούστηκε σε πολλές συνοικίες. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν άμεσα την περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών, drones και ομάδες ιατροδικαστών για να ερευνήσουν τα αίτια.

Several powerful explosions rocked Kabul, Afghanistan, triggering a massive fire at the impact site following airstrikes by the Pakistan Air Force.



???? pic.twitter.com/2uH3Esxg3r — Visegrád 24 (@visegrad24) October 15, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν «έναν εκκωφαντικό κρότο και στη συνέχεια μαύρο καπνό να ανεβαίνει από το σημείο». Κτίρια σε κοντινή απόσταση εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ τα νοσοκομεία τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί επίσημα θύματα ή σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν

Το Πακιστάν διεξάγει έντονες αεροπορικές επιδρομές σε όλο το Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καμπούλ. Φέρεται μάλιστα να έχει δώσει βίντεο από τις επιχειρήσεις στη δημοσιότητα.

NEW: Pakistan releases drone footage of today’s airstrikes in Kabul and Kandahar on Taliban targets. https://t.co/3tgiVimYq1 pic.twitter.com/aCv2aSYI0z — Clash Report (@clashreport) October 15, 2025

Τις τελευταίες ημέρες, οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, και ο πόλεμος εντείνεται.

Δυνάμεις που πρόσκεινται στο Αφγανιστάν επιτίθενται σε συνοριακούς σταθμούς του Πακιστάν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και κρεμούν στους δρόμους τις στολές παραλλαγής των σκοτωμένων Αφγανών στρατιωτών. Σε απάντηση αυτών των γεγονότων, το Πακιστάν προέβη σε σφοδρά αντίποινα.

BREAKING:



The Pakistan Air Force is bombing Kabul



???? pic.twitter.com/w9qnhXAXuC — Visegrád 24 (@visegrad24) October 15, 2025

Πακιστάν, Αφγανιστάν συμφωνούν σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 48 ώρες

Μετά τον βομβαρδισμό της πρωτεύουσας πάντως, το Πακιστάν και η διοίκηση των Αφγανών Ταλιμπάν συμφώνησαν σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 48 ώρες, αρχής γενομένης από τις 18:00 τοπική ώρα Πακιστάν την Τετάρτη, ανακοίνωσε το Ισλαμαμπάντ, αφού ξέσπασαν νέες μάχες μεταξύ των γειτόνων.

Τόσο το Πακιστάν όσο και το Αφγανιστάν θα καταβάλουν ειλικρινείς προσπάθειες, μέσω του διαλόγου, για την εξεύρεση θετικής λύσης στο περίπλοκο αλλά επιλύσιμο ζήτημα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

