Από φίλοι εχθροί: Ποιο είναι το ΤΤP που πυροδότησε τον κύκλο βίας μεταξύ Αφγανιστάν - Πακιστάν

Η ύπαρξη του TTP αποτελεί θεμελιώδες πρόβλημα για τις δύο χώρες με το Πακιστάν να κυνηγάει να «αποκεφαλίσει» την ηγεσία του, και τους Ταλιμπάν να αρνούνται ότι το «φιλοξενεί»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Από φίλοι εχθροί: Ποιο είναι το ΤΤP που πυροδότησε τον κύκλο βίας μεταξύ Αφγανιστάν - Πακιστάν

Καπνός υψώνεται μετά από έκρηξη οβίδας σε συνοριακή περιοχή κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, όπως φαίνεται από την πακιστανική πλευρά των συνόρων κοντά στο Τσαμάν του Πακιστάν, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

AP/H. Achakza
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αφγανιστάν και Πακιστάν βρίσκονται σε σύγκρουση τις τελευταίες ημέρες με δεκάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές, σε έναν παράδοξο για την κοινή γνώμη πόλεμο, καθώς πρόκειται για δύο φίλες (πρώην σήμερα) χώρες με κοινούς θρησκευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, υπό ισλαμικές κυβερνήσεις.

Η κλιμάκωση ξεκίνησε το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν οι δυνάμεις των Αφγανών Ταλιμπάν επιτέθηκαν σε πακιστανικές στρατιωτικές θέσεις κατά μήκος των συνόρων με τις δύο πλευρές να αναφέρουν νεκρούς, ο ακριβής αριθμός των οποίων είναι υπό αμφισβήτηση.

Την Τετάρτη, ένας νέος γύρος μαχών άφησε άλλους 50 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων αμάχων.

Η βία ξέσπασε μετά την αεροπορική επιδρομή του Πακιστάν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, την περασμένη εβδομάδα, η οποία, σύμφωνα με πακιστανικούς αξιωματούχους ασφαλείας, είχε ως στόχο τον ηγέτη της μαχητικής ομάδας των Πακιστανών Ταλιμπάν Τehreek-e-Taliban Pakistan ( TTP ), Νουρ Γουάλι Μεχσούντ η τύχη του οποίου έκτοτε αγνοείται.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν ότι παραβιάζει το «κυρίαρχο έδαφος» του Αφγανιστάν. Σε απάντηση, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν επιθέσεις «αντιποίνων» το βράδυ του Σαββάτου.

Τι είναι η TPP που έφερε τη ρήξη

Το 2007, αρκετές τζιχαντιστικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στο βορειοδυτικό Πακιστάν από την εθνοτική ομάδα Παστούν σχημάτισαν την Tehreek-e-Taliban Pakistan, η οποία βασίστηκε στους Αφγανούς Ταλιμπάν, αλλά ήταν πιο ριζοσπαστική, αντλώντας ιδεολογία από την Αλ Κάιντα.

Επί χρόνια, το TTP έσπερνε τον τρόμο στο Πακιστάν. Επιτέθηκε σε αγορές, τζαμιά, αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και αστυνομικά τμήματα, ενώ κέρδισε επίσης εδάφη κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν. Το 2014, το TTP επιτέθηκε σε ένα σχολείο στη βορειοδυτική πόλη Πεσαβάρ, σκοτώνοντας περισσότερα από 130 παιδιά . Αυτή η επίθεση πυροδότησε μια στρατιωτική επίθεση που σε μεγάλο βαθμό ώθησε την ομάδα πίσω στο Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν χαιρέτισε την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021 , με τον τότε πρωθυπουργό Ιμράν Καν να λέει ότι οι Αφγανοί είχαν «σπάσει τις αλυσίδες της δουλείας». Αλλά το Ισλαμαμπάντ σύντομα ανακάλυψε ότι η πίστη των Ταλιμπάν βρισκόταν αλλού.

Έκτοτε, έχει σημειωθεί απότομη αύξηση των επιθέσεων του TTP στο Πακιστάν. Το Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι η ηγεσία του TTP και πολλοί από τους μαχητές του έχουν βάση στο Αφγανιστάν. Η Καμπούλ αρνείται κατηγορηματικά ότι η ομάδα έχει παρουσία στο έδαφός της.

Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας και Μελετών Ασφάλειας με έδρα το Ισλαμαμπάντ, τουλάχιστον 2.414 θάνατοι καταγράφηκαν το πρώτο εννεάμηνο του 2025, που απειλεί να γίνει ένα από τα πιο θανατηφόρα έτη για το Πακιστάν.

Η Ισλαμαμπάντ έχει κατηγορηθεί ότι υποστηρίζει την εξέγερση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, η οποία διεξάγεται εδώ και δύο δεκαετίες, εναντίον της κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ — κάτι που αρνείται — αλλά οποιαδήποτε επιρροή στην ομάδα έχει καταρρεύσει .

Το σύνορο που χωρίζει

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται η Γραμμή Ντουράντ , ένα σύνορο 2.640 χιλιομέτρων που χαράχθηκε το 1893 από τον Βρετανό διπλωμάτη Χένρι Μόρτιμερ Ντουράντ και τον Αφγανό ηγεμόνα Αμίρ Αμπντούρ Ραχμάν Χαν.

Η γραμμή δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τα βρετανικά συμφέροντα, κυρίως ως ανάχωμα έναντι της Ρωσίας, και επιβλήθηκε αυθαίρετα χωρίς τοπική συναίνεση, διχάζοντας τις φυλές Παστούν.

Το Πακιστάν αναγνωρίζει αυτή τη γραμμή ως το διεθνές σύνορό του, και από το 2017 έχει περιφράξει μεγάλο μέρος της, αλλά το Αφγανιστάν την απορρίπτει ως παράνομη αποικιακή διαίρεση που χωρίζει τις οικογένειες Παστούν.

Σύμφωνα με ανάλυση του Al Jazeera και οι δύο πλευρές θα θελήσουν να αποφύγουν μια περαιτέρω κλιμάκωση, αλλά η κατάσταση θα παραμείνει τεταμένη όσο το ΤΤP παραμένει παρόν και η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αρνείται να αναγνωρίσει την ύπαρξή του στο έδαφός της.

Ποιος είναι ο «στόχος» των Πακιστανών

nour.jpg

O Νουρ Γουάλι Μεχσούντ, ηγέτης του TTP (2022)

Tasmin

Ο μουφτής Νουρ Γουάλι Μεχσούντ, εμίρης του TTP από το 2018 ήταν ο στόχος της επίθεσης, ελλείψει επιβεβαίωσης ωστόσο η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Γεννημένος στις 26 Ιουνίου 1978, είναι κληρικός και διοικητής, βετεράνος των εκστρατειών των Αφγανών Ταλιμπάν τη δεκαετία του 1990, ο οποίος ανήλθε μέσω του TTP ως καζί (δικαστής), αρχηγός του Καράτσι και αναπληρωτής των ηγετών του Μεχσούντ. Μάλιστα στο βιβλίο του, το 2017, με τίτλο «Inqilab-e-Mehsud», ισχυρίζεται ότι πράκτορες του TTP ενορχήστρωσαν τη δολοφονία της Μπεναζίρ Μπούτο το 2007.

Υπό τον Μεχσούντ, το TTP ανασυντάχθηκε. Η ομάδα ανοικοδόμησε διασυνοριακές γραμμές κίνησης μετά το 2021, επικεντρώθηκε περισσότερο στη βία στις δυνάμεις ασφαλείας και χρησιμοποίησε σταθερή προπαγάνδα για να αξιοποιήσει τα τοπικά παράπονα στις πρώην φυλετικές περιοχές.

Μια πρόσφατη ανάλυση από την ACLED, έναν αμερικανικό οργανισμό παρακολούθησης συγκρούσεων, υποστήριξε ότι το TTP έχει επανεμφανιστεί ως μία από τις πιο σοβαρές εσωτερικές απειλές του Πακιστάν, εκμεταλλευόμενη την αδύναμη τοπική διακυβέρνηση και την άνιση αστυνόμευση για να δημιουργήσει χώρο στις παραμεθόριες περιοχές του Χιμπέρ Παχτούνκβα. Εν ολίγοις, η ομάδα αμφισβητεί και πάλι την κρατική κυριαρχία κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν.

Η επόμενη μέρα

Αν ο Μεχσούντ σκοτωθεί, το TTP θα υποστεί την απώλεια. Έφερε τρία πλεονεκτήματα που είναι δύσκολο να αναπληρωθούν: τη φυλετική νομιμότητα στο Νότιο Βαζιριστάν, την κληρική εξουσία που προσέφερε θρησκευτική κάλυψη στη βία και την ικανότητα ενός μεσολαβητή να συγκεντρώνει εριστικούς διοικητές και ξένους συμμάχους. Χωρίς αυτόν, η ένταση στις φατρίες θα αυξανόταν με τις όποιες συνέπειες.

Αν επέζησε, αναμένονται αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας γύρω από την ηγεσία, μεγαλύτερη κάλυψη για τους υπολοχαγούς και αντίποινα.

Σε κάθε περίπτωση, η απόπειρα επίθεσης εξακολουθεί να έχει σημασία: εκθέτει την εφοδιαστική αλυσίδα του TTP στο Αφγανιστάν και αφήνει την Καμπούλ να υπερασπιστεί τον ισχυρισμό της ότι το αφγανικό έδαφος δεν χρησιμοποιείται εναντίον γειτόνων, ακόμη και όταν οι εκρήξεις πλήττουν την πρωτεύουσα.

Μελέτες που συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Belfer του Χάρβαρντ διαπιστώνουν ότι η επίδραση του «αποκεφαλισμού της ηγεσίας» μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Μετά από περίπου δύο δεκαετίες, μπορεί να μην έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στην επιβίωση μιας ομάδας. Άλλες εργασίες τονίζουν επίσης ότι οι ανθεκτικοί οργανισμοί με γραφειοκρατία, κοινοτική υποστήριξη και αξιόπιστους πόρους, όπως το TTP, τείνουν να απορροφούν το σοκ.

Έτσι, η απάντηση στο ερώτημα αν ο θάνατός του τέλος θα σήμαινε το τέλος του TTP είναι όχι, σύμφωνα ανάλυση του Diplomat. Θα έβλαπτε την ομάδα, ίσως σοβαρά, αλλά ο πόλεμος δεν είναι μόνο το κυνήγι ηγετών. Είναι η πιο αργή δουλειά που μέχρι να ολοκληρωθεί, ο «αποκεφαλισμός ηγεσίας» θα παραμείνει μια τακτική - χρήσιμη κατά καιρούς, αλλά όχι στρατηγική και εκτιμάται ότι το TTP θα βρει χώρο να δράσει, με ή χωρίς τον ηγέτη του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

“Pogi Challenge”: Το HUAWEI WATCH GT 6 δείχνει τα δόντια του

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Nετανιάχου: «Όσοι απειλούν το Ισραήλ, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα- Θα πετύχουμε όλους μας τους στόχους»

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Τα εθνικά συμφέροντα υποχωρούν εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη»

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Γιατί οι νεότερες γενιές συλλέγουν μετά μανίας στιλό - H αγορά των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων

13:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαρωτικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό: «Τελειώνει» ο Παπαδημητρίου, επαφές με ξένο τεχνικό διευθυντή

13:40WHAT THE FACT

Κίνα: Ηλικιωμένη κατάπιε 8 ζωντανούς βατράχους για να θεραπεύσει τον πόνο στην πλάτη

13:39ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Νόμιμη η επανέκδοση οικοδομικών αδειών με περιβαλλοντικό ισοδύναμο

13:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» με νέες δράσεις και συνερ

13:17ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Αχαΐρευτοι και άχρηστοι αυτοί που μαζεύτηκαν στο «Αττικόν»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατρεπτική εξέλιξη για τον θάνατο του Ρίκι Χάτον - Ο πυγμάχος παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το έκτο πυρηνικό υποβρύχιο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού με το ελληνικό όνομα «Αγαμέμνων»

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ντεκόρ για τον Τραμπ η παρουσία Μητσοτάκη στη συμφωνία για τη Γάζα»

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κέρδισε και τις δύο προτάσεις μομφής ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζούλια Ρόμπερτς: Αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που έκανε την κόρη της να εγκαταλείψει το κινητό

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Από φίλοι εχθροί: Ποιο είναι το ΤΤP που πυροδότησε τον κύκλο βίας μεταξύ Αφγανιστάν - Πακιστάν

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση: Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του

11:46ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζούλια Ρόμπερτς: Αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που έκανε την κόρη της να εγκαταλείψει το κινητό

11:08LIFESTYLE

Πριγκιπική κομψότητα - Διαγωνισμός στιλ στη συνάντηση της Κέιτ με τη Ράτζβα της Ιορδανίας

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Συνεχίζεται το δικαστικό «θρίλερ» για την περιουσία του «Βασιλιά της Ποπ» - Στη δημοσιότητα το «αμύθητο» ποσό που έλαβε η κόρη του, Πάρις

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη ο Λούκα Βιλντόζα μαζί με την σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες

13:39ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Νόμιμη η επανέκδοση οικοδομικών αδειών με περιβαλλοντικό ισοδύναμο

09:50ΚΟΣΜΟΣ

«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να κάνει σεξ μαζί μου»: Τι αποκαλύπτει η Βιρτζίνια Τζιούφρε στο νέο της βιβλίο

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι αλλάζει στη διατροφή των καρχαριών και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο - Οι ειδικοί προειδοποιούν

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ