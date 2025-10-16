Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξισώνει την απώλεια κατοικίδιου στις πτήσεις με... απολεσθείσα βαλίτσα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι η απώλεια ενός κατοικίδιου και μιας βαλίτσας είναι το ίδιο. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε με απόφασή του την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, ότι η απώλεια ενός κατοικίδιου ζώου από μια αεροπορική εταιρεία συνεπάγεται αποζημίωση ίση με εκείνη για την απώλεια μιας βαλίτσας.

Το Ευρωπαϊκό Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει ότι η Σύμβαση του Μόντρεαλ αναγνωρίζει μόνο τις διεθνείς μεταφορές "προσώπων και αποσκευών", εκτός από τις μεταφορές με αεροσκάφη. Καθώς η έννοια των "προσώπων" καλύπτει μόνο τους επιβάτες, τα ζώα καλύπτονται από την έννοια των "αποσκευών".

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ΕΕ, τα κατοικίδια ζώα εμπίπτουν στην έννοια των "αποσκευών" της διεθνούς σύμβασης αεροπορικών μεταφορών, οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόσθετη αποζημίωση για την απώλεια ενός κατοικίδιου ζώου πέραν της αποζημίωσης που προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση απολεσθείσας αποσκευής.

H σουρεαλιστική αυτή απόφαση αποτελεί απάντηση στην περίπτωση ενός επιβάτη σε πτήση της Iberia μεταξύ Buenos Aires και Barcelona τον Οκτώβριο του 2019, ο σκύλος του οποίου έπρεπε να ταξιδέψει στην bodega μέσα στον αντίστοιχο μεταφορέα, αλλά εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο αεροπλάνο.

Προφανώς, ο σκύλος δραπέτευσε κατά τη μεταφορά του στο αεροπλάνο και δεν βρέθηκε ποτέ. Για το λόγο αυτό, η ιδιοκτήτριά του διεκδικεί 5.000 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της απώλειας του κατοικίδιου ζώου της. Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει ότι η επιβάτης "δεν έκανε καμία συγκεκριμένη δήλωση σχετικά με την αξία του μεταφερόμενου κατά τον έλεγχο".

Ωστόσο, η ισπανική αεροπορική εταιρεία παραδέχεται την ευθύνη της και το δικαίωμα του επιβάτη να λάβει αποζημίωση, αν και με το όριο που προβλέπεται για τις παραδοτέες αποσκευές.

Το να χάνεις ένα κατοικίδιο είναι σαν να χάνεις μια βαλίτσα

Έτσι, σύμφωνα με το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, η αποζημίωση της ζημίας που προκύπτει από την απώλειά του υπόκειται στο καθεστώς ευθύνης που προβλέπεται για τις αποσκευές.

H γνωμοδότηση διευκρινίζει ότι εάν ο επιβάτης θεωρεί ότι το εν λόγω όριο είναι πολύ χαμηλό, η ειδική δήλωση της αξίας της παράδοσης των αποσκευών στον προορισμό του επιτρέπει να ορίσει υψηλότερο ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι ο αερομεταφορέας συμφωνεί και με την επιφύλαξη της καταβολής, εάν είναι απαραίτητο, ενός πρόσθετου ποσού.