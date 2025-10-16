Τραγικό τέλος για νεαρή Αμερικανίδα, αυτοκτόνησε μέσα στη Disney World – Ήταν έγκυος στον 9ο μήνα

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο θεματικό πάρκο Walt Disney World της Φλόριντα, όπου μία νεαρή κοπέλα, 31 ετών, η οποία ήταν και έγκυος στον 9ο μήνα κύησης, αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η Σάμερ Έκουιτς εντοπίστηκε νεκρή την Τρίτη (14/10) στο ξενοδοχείο Disney’s Contemporary Resort στο Ορλάντο της Φλόριντα, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «προφανή αυτοκτονία».

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Orange την αναγνώρισε αργότερα και ανέφερε ότι πέθανε από πολλαπλά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο.

Η Έκουιτς ήταν μεγάλη θαυμάστρια της Disney, η οποία πέρασε το μήνα του μέλιτος στο θεματικό πάρκο πέρυσι και αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2024 την εγκυμοσύνη της.

Η άτυχη κοπέλα είχε φύγει από το σπίτι της, στο Νάπερβιλ του Ιλινόις και είχε κλείσει πτήση για τη Φλόριντα χωρίς να το πει σε κανέναν, όπως υποστήριξε ένας συγγενής της, σε ανάρτηση στο Reddit, που έχει πλέον διαγραφεί.

«Δυστυχώς, έκλεισε πτήση για εκεί χωρίς να μας το πει», έγραψε το μέλος της οικογένειας σε ένα νήμα για αγνοούμενους, προτρέποντας τους επισκέπτες του πάρκου της Disney να καλέσουν την αστυνομία εάν την έβλεπαν.

Ως θαυμάστρια της Disney, η Σάμερ μοιραζόταν συχνά φωτογραφίες από τα πάρκα, συμπεριλαμβανομένης μίας που βρισκόταν δίπλα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, Μπομπ Άιγκερ, τον Απρίλιο του 2021. «Η ζωή μου έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της», είχε γράψει στη λεζάντα.

Το βιογραφικό της αντικατόπτριζε αυτό το πάθος: Στο παρελθόν, είχε εργαστεί στο Disneyland της Καλιφόρνια ως ηθοποιός χαρακτήρων και παρουσιάστρια ψυχαγωγικών εκπομπών μεταξύ 2012 και 2015. Αργότερα, εργάστηκε ως νταντά και σύμβουλος κοινωνικών μέσων.