Τζον Μπόλτον: Aντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες για χειρισμό απόρρητων πληροφοριών

Ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ πριν γίνει σφοδρός επικριτής του Αμερικανού προέδρου, αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες για την κατοχή και τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων


Ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ πριν γίνει σφοδρός επικριτής του προέδρου, αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε την υπόθεση σε ένα μεγάλο σώμα ενόρκων στο Μέριλαντ την Πέμπτη και συμφώνησαν ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να κατηγορηθεί ο Μπόλτον, ο οποίος εμμένει στην αθωότητά του.

Η δίωξη έρχεται μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν πράκτορες του FBI στο σπίτι και το γραφείο του Μπόλτον τον Αύγουστο στο πλαίσιο έρευνας για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών. Το κατηγορητήριο καθιστά τον Μπόλτον, 76 ετών, τον τρίτο από τους πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου των ΗΠΑ που αντιμετωπίζει κατηγορίες τις τελευταίες εβδομάδες. Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δεκαετίες φυλάκισης.

Σύμφωνα με ένα κατηγορητήριο 26 σελίδων που κατατέθηκε σε δικαστήριο στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ την Πέμπτη, ο Μπόλτον αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας (NDI) και 10 κατηγορίες παράνομης διατήρησης NDI.

Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν για παράνομη μετάδοση άκρως απόρρητων πληροφοριών σχετικά με την εθνική άμυνα των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας το προσωπικό του email και άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. «Αυτά τα έγγραφα αποκάλυψαν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές επιθέσεις, ξένους αντιπάλους και σχέσεις εξωτερικής πολιτικής», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Εάν κριθεί ένοχος, ο Μπόλτον θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών για κάθε κατηγορία. Αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές σήμερα Παρασκευή (17/10). «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι όταν ανακοίνωνε τις κατηγορίες.

Ο Μπόλτον δήλωσε ότι ανυπομονεί να υπερασπιστεί τη «νόμιμη συμπεριφορά» του στο δικαστήριο, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι επιδιώκει «αντίποινα» εναντίον του. «Έχω γίνει ο τελευταίος στόχος που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως όπλο για να απαγγείλει κατηγορίες σε όσους [ο Τραμπ] θεωρεί εχθρούς του με κατηγορίες που είχαν απορριφθεί προηγουμένως ή διαστρεβλώνουν τα γεγονότα», δήλωσε ο Μπόλτον.

Ο δικηγόρος του Μπόλτον, Άμπε Λόουελ, δήλωσε ότι οι κατηγορίες προέκυψαν από ημερολογιακές καταχωρίσεις που κρατούσε ο πελάτης του κατά τη διάρκεια της 45χρονης καριέρας του στη δημόσια υπηρεσία. «Όπως πολλοί δημόσιοι αξιωματούχοι σε όλη την ιστορία, ο πρέσβης Μπόλτον κρατούσε ημερολόγια - αυτό δεν είναι έγκλημα», δήλωσε ο Λόουελ.

Περιέγραψε τα αρχεία ως «μη απόρρητα, κοινοποιημένα μόνο στην άμεση οικογένειά του και γνωστά στο FBI ήδη από το 2021». Σύμφωνα με το CNN, ο Μπόλτον φέρεται να μοιράστηκε τις πληροφορίες με τη σύζυγό του και την κόρη του. Οι μη εξουσιοδοτημένες πληροφορίες περιλαμβάνουν «καταχωρίσεις που μοιάζουν με ημερολόγιο από την εποχή του Μπόλτον ως Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας» και φέρεται να «εκτυπώθηκαν και αποθηκεύτηκαν» στο σπίτι του Μπόλτον στη Μπιθεσντά του Μέριλαντ.

Ο Μπόλτον απολύθηκε από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ το 2019. Τα απομνημονεύματά του 2020, με τίτλο «Το Δωμάτιο Όπου Συνέβη», αφηγούνταν την εποχή που εργαζόταν υπό τον Τραμπ και τον παρουσίαζαν ως πρόεδρο που δεν είναι καλά ενημερωμένος για τη γεωπολιτική.

Ο Λευκός Οίκος κατέθεσε αγωγή για να εμποδίσει την έκδοση του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι περιείχε απόρρητες πληροφορίες και δεν είχε ελεγχθεί σωστά. Ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα και το βιβλίο κυκλοφόρησε λίγες μέρες αργότερα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε στη συνέχεια έρευνα για το εάν ο Μπόλτον είχε χειριστεί λανθασμένα απόρρητες πληροφορίες αποκαλύπτοντας ορισμένες πληροφορίες στο βιβλίο. Ερωτηθείς για το κατηγορητήριο την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι δεν το γνώριζε, αλλά πρόσθεσε ότι ο Μπόλτον ήταν «κακός».

Ο Μπόλτον, ο οποίος διετέλεσε πρεσβευτής του Τζορτζ Μπους στον ΟΗΕ, ήταν μεταξύ πρώην αξιωματούχων που επέκριναν τον Τραμπ και των οποίων η προστασία από τις Μυστικές Υπηρεσίες αφαιρέθηκε τον Ιανουάριο. Είναι ο τρίτος επικριτής του Τραμπ που κατηγορείται ποινικά από τον Σεπτέμβριο. Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, κατηγορήθηκε για τραπεζική απάτη τον Οκτώβριο.

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, κατηγορήθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου για ψευδή δήλωση στο Κογκρέσο. Οι υποθέσεις κατατέθηκαν αφού ο Τραμπ παρότρυνε τον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ να διώξει τους πολιτικούς του αντιπάλους. «Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο, αυτό σκοτώνει τη φήμη και την αξιοπιστία μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης



