Ερευνητές εντόπισαν 138 λίθινα εργαλεία στην περιοχή του Αϊβαλιού, αποδεικνύοντας ότι η βυθισμένη σήμερα ακτή του βορειοανατολικού Αιγαίου αποτέλεσε κρίσιμη δίοδο κατά την Εποχή των Παγετώνων

Η περιοχή του κόλπου στο Αϊβαλί

Εκτάσεις ξηράς, σήμερα βυθισμένες κάτω από τη θάλασσα, ενδέχεται να αποτέλεσαν την κύρια δίοδο για τους πρώτους ανθρώπους που μετακινήθηκαν από τη σημερινή Τουρκία προς την Ευρώπη, σύμφωνα με πρωτοποριακή νέα έρευνα.

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη αποκαλύπτει την πρώτη απόδειξη Παλαιολιθικής δραστηριότητας στην περιοχή του Αϊβαλιού, μια ανακάλυψη που έρχεται να αναδιαμορφώσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες κατανοούν το ταξίδι του ανθρώπινου είδους προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Επί δεκαετίες, η επικρατούσα θεωρία ήθελε τον προϊστορικό εποικισμό της Ευρώπης να πραγματοποιείται σε κύματα από τη δυτική άκρη της Ευρασίας.

Η έκπληξη των λίθινων εργαλείων

Ωστόσο, η ανακάλυψη 138 λίθινων εργαλείων που είναι διασκορπισμένα σε 10 σημεία, εντός μιας περιοχής 200 τ.χλμ., υποδηλώνει μια εντελώς διαφορετική πιθανότητα.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Island and Coastal Archaeology, πολύ πριν το Αϊβαλί γίνει γνωστό για τους ελαιώνες και το παραθαλάσσιο τοπίο του, αυτό το κομμάτι των ακτών του βορειοανατολικού Αιγαίου (σήμερα στην Τουρκία) λειτούργησε ως βασική χερσαία διάβαση για τους αρχαίους ανθρώπους.

«Ήταν μια πραγματικά αξέχαστη στιγμή για εμάς, το να κρατάμε τα πρώτα εργαλεία στα χέρια μας ήταν συγκινητικό», εξηγεί η δρ. Göknur Karahan, από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Hacettepe, μέλος της αμιγώς γυναικείας ομάδας αρχαιολόγων από την Τουρκία.

Όπως επισημαίνει η Δρ. Karahan, η ανακάλυψη αυτή «αποκαλύπτει ότι αυτή η ειδυλλιακή σήμερα περιοχή, ενδεχομένως να προσέφερε μια ζωτικής σημασίας γέφυρα ξηράς για την ανθρώπινη μετακίνηση κατά την εποχή του Πλειστόκαινου – όταν τα επίπεδα της θάλασσας έπεσαν και το σήμερα βυθισμένο τοπίο βγήκε στην επιφάνεια».

Η γέφυρα της Εποχής των Παγετώνων

Κατά τη διάρκεια της Εποχής των Παγετώνων, η στάθμη της θάλασσας έπεσε πάνω από 90 μέτρα, αποκαλύπτοντας τεράστιες παράκτιες πεδιάδες που είναι τώρα κάτω από το νερό. Εκείνη την περίοδο, τα σύγχρονα νησιά και χερσόνησοι του Αϊβαλιού θα σχημάτιζαν μια ενιαία έκταση γης, δημιουργώντας μια φυσική γέφυρα που συνέδεε τη Μικρά Ασία με την Ευρώπη.

Τα ευρήματα, που εντοπίστηκαν κατά μήκος της σημερινής ακτογραμμής, παρέχουν άμεση απόδειξη ότι οι άνθρωποι κάποτε ζούσαν και ταξίδευαν σε αυτά τα σημερινά βυθισμένα τοπία.

«Τα ευρήματα αυτά θέτουν το Αϊβαλί σταθερά στον χάρτη της ανθρώπινης προϊστορίας, ανοίγοντας μια εντελώς νέα σελίδα στην ιστορία της διασποράς του ανθρώπου», καταλήγει η ερευνήτρια. Οι συγγραφείς της μελέτης συνιστούν περαιτέρω έρευνα για να διευκρινιστεί ο ακριβής χρόνος χρήσης των εργαλείων και ο ρόλος της περιοχής ως «ενεργός διάδρομος Παλαιολιθικής αλληλεπίδρασης και καινοτομίας».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

