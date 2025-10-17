Σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αφγανιστάν
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, σεισμός 6,2 Ρίχτερ ισοπέδωσε χωριά και σκότωσε πάνω από 2.200 ανθρώπους
Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε το Αφγανιστάν.
Ο σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στο Τζαμού και το Κασμίρ, και είχε βάθος 10 χιλιομέτρων κοντά στα σύνορα Αφγανιστάν-Τατζικιστάν
Ωστόσο, δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για υλικές ζημιές, τραυματισμούς ή θύματα, με ζωντανές ακόμα τις μνήμες του ισχυρότατου χτυπήματος του Εγκέλαδου με 6,2 Ρίχτερ στις 4 Σεπτεμβρίου, τον τρίτο κατά σειρά σεισμό που έπληξε την ίδια περιοχή σε διάστημα τεσσάρων ημερών και έναν από τους πιο θανατηφόρους με πάνω από 2.200 νεκρούς και ισοπεδωμένα χωριά.
Ο σεισμός έπληξε αρκετές επαρχίες της ορεινής και απομακρυσμένης ανατολικής περιοχής της χώρας, ισοπεδώνοντας χωριά και παγιδεύοντας ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.