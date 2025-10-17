Σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Κατεστραμμένα σπίτια από τον σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν την Κυριακή, στην περιοχή Dara Noor της επαρχίας Κουνάρ, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Wahidullah Kakar)

Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε το Αφγανιστάν.

Ο σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στο Τζαμού και το Κασμίρ, και είχε βάθος 10 χιλιομέτρων κοντά στα σύνορα Αφγανιστάν-Τατζικιστάν

EARTHQUAKE M5.5. Origin Time: 2025-10-17 12:15:06 UTC, Afghanistan-Tajikistan border region (36.62 ; 72.77), Depth: 10.0 km, (source(s): GFZ). Estimated fatalities: 0 to 90, injured: 9 to 300 pic.twitter.com/vqj5YJSrJm — QLARM (@QLARM) October 17, 2025

Ωστόσο, δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για υλικές ζημιές, τραυματισμούς ή θύματα, με ζωντανές ακόμα τις μνήμες του ισχυρότατου χτυπήματος του Εγκέλαδου με 6,2 Ρίχτερ στις 4 Σεπτεμβρίου, τον τρίτο κατά σειρά σεισμό που έπληξε την ίδια περιοχή σε διάστημα τεσσάρων ημερών και έναν από τους πιο θανατηφόρους με πάνω από 2.200 νεκρούς και ισοπεδωμένα χωριά.

Ο σεισμός έπληξε αρκετές επαρχίες της ορεινής και απομακρυσμένης ανατολικής περιοχής της χώρας, ισοπεδώνοντας χωριά και παγιδεύοντας ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.