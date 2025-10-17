Πεσκόφ: Πιθανή συνάντηση Πούτιν και Τραμπ τις επόμενες δύο εβδομάδες

Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα έστειλε το δικό της μήνυμα μετά και την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ηγέτη.

Όπως ανέφερε ο γραμματέας του προέδρου Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ κατανοούν ότι η συνάντηση δεν πρέπει να αναβληθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βούληση του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθούν έχει επιβεβαιωθεί.

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ακόμη ότι οι λεπτομέρειες της συνομιλίας Πούτιν και Τραμπ θα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές. Η συνάντηση θα προετοιμαστεί σταδιακά και πολλά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν πριν συμβεί.

Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών , δήλωσε ο Πεσκόφ. Ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Μάρκο Ρούμπιο θα ανακοινώσουν ανεξάρτητα τον τόπο της συνάντησής τους. Η τηλεφωνική συνομιλία χθες πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μόσχας.

Μετά τη συνομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης, ανακοινώθηκε ότι οι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση στη Βουδαπέστη και σήμερα Παρασκευή, ο Ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν

