Τραμπ: Ανέστειλε την ποινή του πρώην βουλευτή Τζορτζ Σάντος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απελευθέρωσε άμεσα τον πρώην ρεπουμπλικανό βουλευτή, που είχε καταδικαστεί σε επτά χρόνια φυλάκισης για απάτη και διαφθορά

AP.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι αναστέλλει την ποινή του πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Τζορτζ Σάντος, ο οποίος εξέτιε ποινή επτά ετών για υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικής απάτης.

«Ο Τζορτζ Σάντος ήταν κατά κάποιον τρόπο ένας απατεώνας, αλλά υπάρχουν πολλοί απατεώνες στη χώρα μας που δεν εκτίουν ποινή επτά ετών», έγραψε ο Τραμπ, αφήνοντας αιχμές για τη δικαστική μεταχείριση του πρώην βουλευτή. Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε πως «ο Τζορτζ βρισκόταν σε απομόνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπέστη φρικτή κακομεταχείριση», γνωστοποιώντας ότι υπέγραψε ήδη την αναστολή της ποινής του. «Καλή τύχη Τζορτζ, να έχεις μια υπέροχη ζωή», κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η απόφαση έρχεται λίγους μήνες μετά τη φυλάκιση του 37χρονου Σάντος, ο οποίος παραδόθηκε στις 25 Ιουλίου για να εκτίσει ποινή 87 μηνών. Πριν παραδοθεί, είχε δηλώσει στο σαουδαραβικό μέσο Al Arabiya English ότι ζήτησε χάρη από τον Τραμπ, αλλά όπως είπε, το αίτημα «δεν έφτασε ποτέ στον πρόεδρο».

Ο Σάντος είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο για παράνομη αντιποίηση ταυτότητας και κατάχρηση κεφαλαίων από πολιτικές δωρεές, αδικήματα που συνδέονταν με την προεκλογική του εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022. Τον Αύγουστο του 2024, ομολόγησε την ενοχή του, γεγονός που οδήγησε στην οριστική του καταδίκη και απομάκρυνση από το Κογκρέσο.

Η αναστολή της ποινής από τον Τραμπ θεωρείται ακόμη μία ένδειξη του τρόπου με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να δείξει στήριξη σε πολιτικούς συμμάχους του που βρέθηκαν στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης.

