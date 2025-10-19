Χαμάς: «Στόχος της επίθεσης στη Ράφα ήταν μια αντίπαλη συμμορία όχι ο στρατός του Ισραήλ»

Σε συναγερμό βρίσκονται οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα (19.10.20205) δυνάμεις της Χαμάς στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως μαχητές της Χαμάς διεξήγαγαν «πολλές επιθέσεις» κατά των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) πέραν της «κίτρινης γραμμής», που είναι η ουδέτερη ζώνη, με ρουκέτες και πυρά από ελεύθερο σκοπευτή, τις οποίες χαρακτήρισε ως «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας».

Μάλιστα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προχώρησε σε αντίποινα, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα κλιμακώνοντας τις εντάσεις, με την εκεχειρία να βρίσκεται ένα «βήμα» πριν την κατάρρευση μια εβδομάδα περίπου αφού τέθηκε σε ισχύ.

Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς υποστήριξε ότι η επιχείρηση στη Ράφα δεν είχε ως στόχο τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, αλλά αντιθέτως τον Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, τον ηγέτη μιας παλαιστινιακής πολιτοφυλακή που έχει έδρα τη Ράφα και ο οποίος κατηγορείται ότι έχει την υποστήριξη των IDF.