Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Αλβανία

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:59 ώρα Ελλάδος (Δευτέρα 20/10) σε περιοχή της νότιας Αλβανίας.



Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 17 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά από το Τεπελένι.



Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Δείτε στη gallery το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στην Κέρκυρα.

