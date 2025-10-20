Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Αλβανία

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 03:42 ώρα Ελλάδος.

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:59 ώρα Ελλάδος (Δευτέρα 20/10) σε περιοχή της νότιας Αλβανίας.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 17 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά από το Τεπελένι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Δείτε στη gallery το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στην Κέρκυρα.

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Αλβανία

