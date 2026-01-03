Παναθηναϊκός: Ο Τσάβες περνάει ιατρικά κι υπογράφει στο «τριφύλλι»
Ο Λούκας Τσάβες βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στον Παναθηναϊκό.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για τον δανεισμό του 30χρονου Αργεντινού γκολκίπερ, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναιτωλικού.
Το συμβόλαιο αφορά εξάμηνο δανεισμό, ενώ περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους περίπου 850 χιλ. ευρώ για το καλοκαίρι, όταν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» θα αποφασίσουν αν θα ενεργοποιηθεί η οριστική μεταγραφή.
Ο Τσάβες βρίσκεται ήδη στην χώρα μας για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να τελειώσει και το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στον Παναθηναϊκό.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Ο Τσάβες περνάει ιατρικά κι υπογράφει στο «τριφύλλι»
14:28 ∙ TRAVEL
Θεοφάνεια: Ποιους προορισμούς θα προτιμήσουν οι ταξιδιώτες
14:06 ∙ WHAT THE FACT
Τόκιο: Σε αυτό το κατάστημα μπορείς να… κλέψεις ό,τι θέλεις – Όμως, υπό έναν αυστηρό όρο
14:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK: Στην Ιταλία ο Μήτογλου – Πέρασε ιατρικά κι υπογράφει στη Σαμπντόρια
13:15 ∙ WHAT THE FACT
Ο παράξενος κόσμος των τρι-τέλειων αριθμών
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
18:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους
05:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ