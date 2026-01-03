Θεοφάνεια: Ποιους προορισμούς θα προτιμήσουν οι ταξιδιώτες

Για το τριήμερο των Θεοφανείων 3-6 Ιανουαρίου καταγράφονται υψηλές προ-κρατήσεις στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, με δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με στοιχεία του E-real estates, στα Καλάβρυτα η τριήμερη διαμονή ξεκινά από 635€ με πληρότητα 95%, στη Βυτίνα από 1.100€ επίσης με 95% πληρότητα και στη Δημητσάνα από 870€ με 85% πληρότητα. Στη Στεμνίτσα και το Καρπενήσι οι προ-κρατήσεις φτάνουν 90%, ενώ η Αράχωβα καταγράφει 80%, με τιμές από 864€.

Μικρότεροι παραδοσιακοί προορισμοί όπως η Καρύταινα και τα Λαγκάδια έχουν πλήρη κάλυψη, ενώ πόλεις με μεγαλύτερη αγορά, όπως τα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα και το Ναύπλιο, διατηρούν υψηλή δυναμική με πιο σταθερές τιμές και διαθεσιμότητα.