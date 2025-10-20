Η τρελή πρόβλεψη του Τζεφ Μπέζος για το 2045: Ρομπότ και ζωή στο διάστημα

Ο Τζεφ Μπέζος προβλέπει ότι μέχρι το 2045 τα ρομπότ θα δουλεύουν κι εμείς θα ζούμε στο διάστημα. Τι λένε Μασκ, Άλτμαν και Γκέιτς.

Newsbomb

Η τρελή πρόβλεψη του Τζεφ Μπέζος για το 2045: Ρομπότ και ζωή στο διάστημα
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας δείχνουν να έχουν... κουραστεί από τη Γη. Από τον Έλον Μασκ και τα ταξίδια στον Άρη, μέχρι τον Τζεφ Μπέζος και την εμμονή του με το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη έχουν αρχίσει να φαντάζονται την ανθρωπότητα… αλλού.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 40χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του έκρυβε... οπλοστάσιο

16:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Καλιφόρνια: Γυναίκα κέρδισε δικαστική υπόθεση με δικηγόρο το ChatGPT

15:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στην Καβάλα βρέθηκε ο Μεγάλος Λαχνός του Εθνικού Λαχείου που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας», σύμφωνα με τον Φερμίν

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Οργή ακτιβιστών κατά ενυδρείου - Καταγγέλλουν ότι έχουν παγιδεύσει πιγκουίνους σε υπόγειο

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη στη ροκ σκηνή: Πέθανε στα 48 του ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Άγρια επίθεση σε 70χρονο– Αναζητούνται οι τρεις δράστες

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργισμένη απάντηση Μενδώνη για τη διοργάνωση δείπνου μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές»

15:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ξεχωρίζει το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

15:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Συνάντηση: όταν το παρελθόν χτυπά ξανά την πόρτα

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ωριωνίδες 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την εντυπωσιακή «βροχή» πεφταστεριών του Οκτώβρη

15:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το αφιέρωμα των Καταλανών στον Μεντιλίμπαρ

15:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί τα social media έχουν κατακλυστεί από βίντεο τεχνητής νοημοσύνης;

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Amazon: Αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα που «έριξε» πολλές ιστοσελίδες παγκοσμίως

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Η τρελή πρόβλεψη του Τζεφ Μπέζος για το 2045: Ρομπότ και ζωή στο διάστημα

15:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ληστεία στο Λούβρο: Τι θα απογίνουν τα κλεμμένα κοσμήματα; Γιατί φοβούνται οτι θα καταλήξουν στην Ινδία - Ειδκός εξηγεί

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ χαλί, σαμπάνιες και χορός μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα: Τι είναι το «Pink Ball» του Βρετανικού Μουσείου

15:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το 3ο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος: μια μεγάλη δικηγορική (και όχι μόνον) γιορτή στο Ζάππειο Μέγαρο

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Αναχώρησε για Βαρκελώνη με επετειακά τζάκετ

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Η Τυχεροπούλου κατήγγειλε ότι δεχόταν απειλές από τον «φραπέ» - «Υπάρχει φόβος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πολλοί δεν μιλούν» - Ξεκίνησε η δίκη Μελά και Ρέππα

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο στο Ιράν - Με βαθύ ντεκολτέ η νύφη

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ χαλί, σαμπάνιες και χορός μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα: Τι είναι το «Pink Ball» του Βρετανικού Μουσείου

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρόιστον Ντρέντε: Υπέστη εγκεφαλικό ο πρώην άσος της Ρέαλ Μαδρίτης - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

12:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρευνες για το αν πυροβόλησε τρίτος - Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης και γιατί «μπάζει» ο ισχυρισμός του 22χρονου

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

08:30WHAT THE FACT

Ο υπερυπολογιστής «μίλησε» για το τέλος του κόσμου – Πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη;

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ