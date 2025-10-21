Ωριωνίδες 2025 - Το ουράνιο θέαμα της νύχτας: Σε λίγες ώρες η «βροχή» πεφταστεριών του Οκτωβρίου

Οι λάτρεις του νυχτερινού ουρανού έχουν απόψε ραντεβού με ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα του φθινοπώρου. Κορυφώνεται η βροχή πεφταστεριών των Ωριωνίδων (Οκτώβριος 2025), προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα δεκάδων φωτεινών μετεώρων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η καλύτερη ώρα για να απολαύσει κανείς το φαινόμενο είναι γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), όταν οι Ωριωνίδες θα κυριαρχήσουν στον ουρανό. Το φαινόμενο είναι ορατό κυρίως μετά τα μεσάνυχτα, μόλις ο αστερισμός του Ωρίωνα ανέβει ψηλά.

Οι Ωριωνίδες φέτος αναμένεται να φτάσουν τα 20 έως 25 μετέωρα ανά ώρα στο μέγιστο της κορύφωσής τους. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή θέαση, η συμβουλή των ειδικών είναι να απομακρυνθείτε από τα φώτα της πόλης και να κοιτάξετε προς το νότιο-ανατολικό τμήμα του ουρανού.

Η ιστορία του κομήτη Halley

Τα λαμπερά αυτά πεφταστέρια προέρχονται από μια περιοχή βόρεια του Μπετελγκέζ, του δεύτερου φωτεινότερου αστέρα στον Ωρίωνα. Πρόκειται για συντρίμμια που αποσπάστηκαν από τον πυρήνα του διάσημου κομήτη του Halley, ο οποίος περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο κάθε 76 χρόνια.

Η βροχή πεφταστεριών των Ωριωνιδών είναι φημισμένη για την ταχύτητα των μετεώρων της, καθώς αυτά εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με περίπου 66 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Αυτή η ιλιγγιώδης ταχύτητα έχει ως αποτέλεσμα να αφήνουν πίσω τους λαμπερές «ουρές» που μπορεί να διαρκέσουν αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ συχνά παράγουν και «μπάλες» φωτιάς που λάμπουν πολύ έντονα πριν σβήσουν.

Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε αυτό το μαγευτικό φαινόμενο, που μας υπενθυμίζει το μεγαλείο του ουρανού.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

