Ωριωνίδες 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την εντυπωσιακή «βροχή» πεφταστεριών του Οκτώβρη

Αντίστροφα μετρούν οι ερασιτέχνες αστρονόμοι και όχι μόνο για ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της χρονιάς, τις Ωριωνίδες.

Στο αποκορύφωμά του το φαινόμενο, την νύχτα της 21ης προς την 22α Οκτωβρίου, έως και 20 πεφταστέρια την ώρα αναμένεται να φωτίσουν τον νυχτερινό ουρανό.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που σε ορισμένες εξαιρετικές χρονιές ξεπερνά ακόμη και τον πολύ γνωστό μετεωριτικό καταρράκτη των Περσείδων του Αυγούστου.

Το μεγάλο πλεονέκτημα για το 2025 είναι η παντελής απουσία φωτεινής Σελήνης εκείνη τη νύχτα με αποτέλεσμα η σκοτεινή, χωρίς φεγγάρι, νύχτα να επιτρέψει την άνετη παρατήρηση όλων των μετεωριτών, ακόμα και των πιο αμυδρών.

Ωριωνίδες: Ο ιδανικός τρόπος παρατήρησης της βροχής των πεφταστεριών

Το ιδανικό σημείο παρατήρησης: Βρείτε ένα σκοτεινό σημείο μακριά από τα φώτα της πόλης, καθώς η παρατήρηση από σκοτεινό περιβάλλον αυξάνει τις πιθανότητες να δείτε περισσότερα πεφταστέρια.

Η ιδανική ώρα: Η καλύτερη ώρα είναι συνήθως γύρω στα μεσάνυχτα ή νωρίς το ξημέρωμα, όταν το ακτινοβόλο σημείο (η κατεύθυνση από την οποία «εκπορεύονται» τα μετέωρα, ο αστερισμός του Ωρίωνα) βρίσκεται ψηλά στον ουρανό.

Το φαινόμενο των Ωριωνίδων

Το φαινόμενο των Ωριωνίδων προέρχεται από τα υπολείμματα του διάσημου κομήτη του Halley, τα οποία αφήνει πίσω του καθώς περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο κάθε 76 χρόνια. Όταν η Γη διέρχεται μέσα από αυτό το «σύννεφο» σωματιδίων, τα μικροσκοπικά μετεωροειδή εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και καίγονται, δημιουργώντας τα φωτεινά μετέωρα.

Οι βροχές μετεώρων συμβαίνουν όταν η Γη περνά μέσα από περιοχές με σωματίδια που έχουν αφήσει πίσω τους κομήτες ή αστεροειδείς. Ορισμένες χρονιές, οι «βροχές» μπορεί να φτάσουν τις εκατοντάδες διάττοντες αστέρες ανά ώρα, ενώ σπανιότερα μπορεί να υπάρξουν «καταιγίδες μετεώρων» με χιλιάδες εμφανίσεις σε πολύ σύντομο χρόνο. Τα διαφορετικά χρώματα στα μετέωρα εξαρτώνται από τη σύνθεση του αντικειμένου και την ταχύτητα εισόδου του στην ατμόσφαιρα.

Διαβάστε επίσης