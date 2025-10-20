Ανάστατοι οι κάτοικοι στο κέντρο του Ηρακλείου: Γέμισε ποντίκια κεντρικός δρόμος - Δείτε βίντεο

Με ποντίκια έχει γεμίσει ένας από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με τους κατοίκους της περιοχής να είναι ανάστατοι.

Όπως επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής πηγή του κακού είναι τα εγκαταλελειμμένα κτίσματα που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Το φαινόμενο που παρατηρείται έντονα στην οδό Αθανασίου Διάκου, στο κέντρο της πόλης, οφείλεται σύμφωνα με τους κατοίκους στην κατάχρηση του χώρου που έχει γίνει από διάφορα άτομα με αποτέλεσμα το κτίσμα να αναδύει έντονη δυσοσμία με τα τρωκτικά να κάνουν… πάρτι!

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους ενώ όπως σημειώνουν, έχουν επικοινωνήσει με την αστυνομία η οποία τους παρέπεμψε στη δημοτική αστυνομία όπου έγινε η σχετική καταγγελία και εδώ και 20 μέρες αναζητείται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Σημειώνεται ότι καταγγελία έχει γίνει και στην υγειονομική υπηρεσία αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα.

