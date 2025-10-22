Ληστεία στη Γαλλία: Μετά το Λούβρο άρπαξαν από το Μουσείο Denis Diderot 2.000 ιστορικά νομίσματα

Τέσσερις ημέρες μετά την θρασύτατη κλοπή στο Λούβρο, όπου παραμένουν ασύλληπτοι οι δράστες και η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, στο Μουσείο Denis Diderot της Λανγκρ αφαιρέθηκαν περίπου 2.000 νομίσματα.

Από αυτά, 1.633 ήταν ασημένια και 319 χρυσά, προερχόμενα από την περίοδο 1790-1840 και ανακαλύφθηκαν κατά την αναστήλωση του μουσείου το 2011.

Η δημοτική αρχή της Λανγκρ εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας την κλοπή, χαρακτηρίζοντάς την «πλήγμα στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά» και «πράξη βανδαλισμού εναντίον της ιστορίας και της τέχνης». Η δήλωση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της απώλειας για την τοπική και εθνική πολιτιστική κληρονομιά.

Ερωτήματα για την ασφάλεια των γαλλικών μουσείων

Η διαδοχική φύση των δύο ληστειών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα εγείρει ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας στα μουσεία της Γαλλίας. Το γεγονός πως το περιστατικό στο Μουσείο Denis Diderot σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη ληστεία στο Λούβρο ενισχύει τις υποψίες για συστημική αδυναμία στην προστασία των πολιτιστικών θησαυρών.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζονται και πιθανά κενά στα πρωτόκολλα ασφαλείας που επέτρεψαν την εκτέλεση των κλοπών.