Ξανάνοιξε τις πόρτες του το Λούβρο μετά τη συγκλονιστική ληστεία - Δείτε βίντεο

Επισκέπτες περιμένουν στην ουρά για να εισέλθουν στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι στις 22 Οκτωβρίου 2025, τρεις ημέρες μετά την εντυπωσιακή ληστεία που σημειώθηκε στο εμβληματικό κτίριο.

Το Λούβρο στο Παρίσι άνοιξε ξανά τις πόρτες του την Τετάρτη (22/10), τρεις ημέρες μετά την εντυπωσιακή ληστεία κατά την οποία κλέφτες απέσπασαν ιστορικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που έθεσε επείγοντα ερωτήματα σχετικά με τα κενά ασφαλείας του μουσείου.

Οι επισκέπτες έκαναν ουρά για να μπουν μέσα από την γυάλινη πυραμίδα του Λούβρου για πρώτη φορά μετά την τολμηρή ληστεία της Κυριακής, κατά την οποία κουκουλοφόροι εισέβαλαν από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου χρησιμοποιώντας έναν κλεμμένο ανελκυστήρα μεταφορέων, πριν διαφύγουν με κοσμήματα από τη βασιλική συλλογή.

Αργότερα την Τετάρτη, ο διευθυντής του μουσείου θα εμφανιστεί ενώπιον της γαλλικής Γερουσίας για να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Η Galerie d'Apollon, η περίτεχνη επιχρυσωμένη αίθουσα που σημειώθηκε η «κινηματογραφική» ληστεία, παραμένει κλειστή.

Εν μέσω της αυξανόμενης απογοήτευσης στη Γαλλία για το γεγονός ότι κανένας ανώτερος αξιωματούχος δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Laurent Nunez δήλωσε ότι υπήρξαν σαφώς παραλείψεις στην ασφάλεια και η υπουργός Πολιτισμού Rachida Dati ξεκίνησε διοικητική έρευνα.

«Υπήρξε διάρρηξη στο Λούβρο, κλαπήκαν μερικά από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της Γαλλίας. Είναι προφανές ότι πρόκειται για παράλειψη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο», δήλωσε ο Nunez στο ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1.

Πρόσθεσε όμως ότι «το σύστημα συναγερμού λειτούργησε τέλεια, μόλις παραβιάστηκε το παράθυρο, ενεργοποιήθηκε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και μέσα σε τρία λεπτά ήταν στον τόπο του συμβάντος. Όλο το σύστημα λειτούργησε, δεν απέτυχε, αλλά αυτό που συνέβη, συνέβη».

Αρνήθηκε να σχολιάσει την αστυνομική έρευνα, αλλά δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι οι δράστες θα βρεθούν.

Επιτάχυνση στην εφαρμογή μέτρων ασφαλείας ζήτησε ο Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε επιτάχυνση της εφαρμογής μέτρων ασφαλείας στο μουσείο του Λούβρου μετά την θεαματική διάρρηξη και κλοπή της περασμένης Κυριακής, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι «τα μέτρα ασφαλείας του Λούβρου βρίσκονται στον δρόμο της υλοποίησης και ζήτησε την επιτάχυνση της διαδικασίας», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν στους δημοσιογράφους, καθώς το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου άνοιξε και πάλι σήμερα τις πόρτες του στο κοινό.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και την ανάκτηση των πολύτιμων κλοπιμαίων.

Η έρευνα «προχωρά» διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές στα δίκτυα CNews και Europe 1, διευκρινίζοντας ότι περισσότεροι των εκατό αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα βρεθούν.

*Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

