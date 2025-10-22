Ξανάνοιξε τις πόρτες του το Λούβρο μετά τη συγκλονιστική ληστεία - Δείτε βίντεο

Αργότερα την Τετάρτη, ο διευθυντής του μουσείου θα εμφανιστεί ενώπιον της γαλλικής Γερουσίας για να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Newsbomb

Ξανάνοιξε τις πόρτες του το Λούβρο μετά τη συγκλονιστική ληστεία - Δείτε βίντεο

Επισκέπτες περιμένουν στην ουρά για να εισέλθουν στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι στις 22 Οκτωβρίου 2025, τρεις ημέρες μετά την εντυπωσιακή ληστεία που σημειώθηκε στο εμβληματικό κτίριο.

REUTERS/Benoit Tessier
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Λούβρο στο Παρίσι άνοιξε ξανά τις πόρτες του την Τετάρτη (22/10), τρεις ημέρες μετά την εντυπωσιακή ληστεία κατά την οποία κλέφτες απέσπασαν ιστορικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που έθεσε επείγοντα ερωτήματα σχετικά με τα κενά ασφαλείας του μουσείου.

Οι επισκέπτες έκαναν ουρά για να μπουν μέσα από την γυάλινη πυραμίδα του Λούβρου για πρώτη φορά μετά την τολμηρή ληστεία της Κυριακής, κατά την οποία κουκουλοφόροι εισέβαλαν από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου χρησιμοποιώντας έναν κλεμμένο ανελκυστήρα μεταφορέων, πριν διαφύγουν με κοσμήματα από τη βασιλική συλλογή.

Αργότερα την Τετάρτη, ο διευθυντής του μουσείου θα εμφανιστεί ενώπιον της γαλλικής Γερουσίας για να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Η Galerie d'Apollon, η περίτεχνη επιχρυσωμένη αίθουσα που σημειώθηκε η «κινηματογραφική» ληστεία, παραμένει κλειστή.

Εν μέσω της αυξανόμενης απογοήτευσης στη Γαλλία για το γεγονός ότι κανένας ανώτερος αξιωματούχος δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Laurent Nunez δήλωσε ότι υπήρξαν σαφώς παραλείψεις στην ασφάλεια και η υπουργός Πολιτισμού Rachida Dati ξεκίνησε διοικητική έρευνα.

«Υπήρξε διάρρηξη στο Λούβρο, κλαπήκαν μερικά από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της Γαλλίας. Είναι προφανές ότι πρόκειται για παράλειψη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο», δήλωσε ο Nunez στο ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1.

Πρόσθεσε όμως ότι «το σύστημα συναγερμού λειτούργησε τέλεια, μόλις παραβιάστηκε το παράθυρο, ενεργοποιήθηκε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και μέσα σε τρία λεπτά ήταν στον τόπο του συμβάντος. Όλο το σύστημα λειτούργησε, δεν απέτυχε, αλλά αυτό που συνέβη, συνέβη».

Αρνήθηκε να σχολιάσει την αστυνομική έρευνα, αλλά δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι οι δράστες θα βρεθούν.

Επιτάχυνση στην εφαρμογή μέτρων ασφαλείας ζήτησε ο Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε επιτάχυνση της εφαρμογής μέτρων ασφαλείας στο μουσείο του Λούβρου μετά την θεαματική διάρρηξη και κλοπή της περασμένης Κυριακής, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι «τα μέτρα ασφαλείας του Λούβρου βρίσκονται στον δρόμο της υλοποίησης και ζήτησε την επιτάχυνση της διαδικασίας», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν στους δημοσιογράφους, καθώς το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου άνοιξε και πάλι σήμερα τις πόρτες του στο κοινό.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και την ανάκτηση των πολύτιμων κλοπιμαίων.

Η έρευνα «προχωρά» διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές στα δίκτυα CNews και Europe 1, διευκρινίζοντας ότι περισσότεροι των εκατό αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα βρεθούν.

*Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας για ευλογιά: Οι αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων έχουν δρομολογηθεί, θα καταβληθούν άμεσα - Γιατί δεν προχωρά ο εμβολιασμός

15:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απεργία πείνας ξεκίνησε ένας Κουβανός που απελάθηκε σε απομακρυσμένο αφρικανικό βασίλειο

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε 30 σορούς Παλαιστινίων αφού έλαβε τα λείψανα δύο ομήρων

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε ενοικιαζόμενα δωμάτια - «Άρπαξε» η κουζίνα

15:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κατήγγειλε απαγόρευση εισόδου σε συγγενείς θυμάτων Τεμπών επειδή φορούσαν κονκάρδες

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

15:04LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Αλάνα Χαντίντ - Τζίτζι και Μπέλα συγκινημένες στον γάμο της αδελφής τους

15:03ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Φονικός συνδυασμός από ασθένειες, τραυματισμούς και πείνα στη Γάζα, στη σκιά της εκεχειρίας

14:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη

14:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Kaizen Gaming για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Best Workplace in Tech™

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

14:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο: Συνελήφθη ο Κινέζος λογιστής των καρτέλ του Μεξικού - Το «σκοτεινό» ταξίδι του στον κόσμο των ναρκωτικών

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή που Ρώσος χειριστής drone σκοτώνει συστρατιώτη του που πήγαινε να παραδοθεί - Δείτε βίντεο

14:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δίωξη ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ για το περιστατικό με Λανουά

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Γέφυρα ζωής για αναίσθητο βρέφος – Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο συνοδεία περιπολικού

14:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Χωρίς φιλόλογο και άλλες έξι ειδικότητες το Γυμνάσιο Ιθάκης

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ξανάνοιξε τις πόρτες του το Λούβρο μετά τη συγκλονιστική ληστεία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε – Νεκρός ένας 58χρονος

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

15:04LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Αλάνα Χαντίντ - Τζίτζι και Μπέλα συγκινημένες στον γάμο της αδελφής τους

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

15:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κατήγγειλε απαγόρευση εισόδου σε συγγενείς θυμάτων Τεμπών επειδή φορούσαν κονκάρδες

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Γέφυρα ζωής για αναίσθητο βρέφος – Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο συνοδεία περιπολικού

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ