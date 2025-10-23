ΗΠΑ: Ο Βανς επισκέπτεται τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, επισκέπτονται την εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Βανς, καθολικός χριστιανός, θα παραστεί αργότερα σε λειτουργία και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τελ Αβίβ για να συναντηθεί με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, ισραηλινούς στρατιωτικούς ηγέτες και άλλους αξιωματούχους στο αρχηγείο του στρατού στο Τελ Αβίβ.

Στις επαφές του στο Ισραήλ, ο Βανς προσπαθεί να κατευνάσει τις ανησυχίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ υπαγορεύει όρους στον στενότερο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θέλουμε το Ισραήλ να είναι υποτελές κράτος, και το Ισραήλ δεν είναι αυτό. Θέλουμε μια συνεργασία, θέλουμε έναν σύμμαχο», δήλωσε ο Βανς, μιλώντας δίπλα στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν το Ισραήλ γίνεται «προτεκτοράτο» των ΗΠΑ.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος θα συναντηθεί και με τον Ρούμπιο, εξέφρασε παρόμοια συναισθήματα, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις διαφορές απόψεων καθώς προωθούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που πρότεινε η ΗΠΑ.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στη συνεχή παρέλαση Αμερικανών αξιωματούχων που επισκέπτονται τη χώρα για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ τηρεί την πλευρά του στην εύθραυστη εκεχειρία ως «Bibi-sitting». Ο όρος, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο του Νετανιάχου, Bibi, αναφέρεται σε μια παλιά διαφημιστική καμπάνια, στην οποία ο Νετανιάχου τοποθετούσε τον εαυτό του ως τον «Bibi-sitter» στον οποίο οι ψηφοφόροι μπορούσαν να εμπιστευτούν τα παιδιά τους.