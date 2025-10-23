Παταγονία: Βρήκαν άθικτο αυγό δεινοσαύρου 70.000.000 ετών

Ένα αυγό δεινοσαύρου ηλικίας άνω των 70 εκατομμυρίων ετών εντόπισαν επιστήμονες στην Παταγονία, σε κατάσταση τόσο καλή που, όπως είπαν, «έμοιαζε να είχε γεννηθεί μόλις χθες». Η εντυπωσιακή ανακάλυψη έγινε στις 7 Οκτωβρίου κοντά στην πόλη Χενεράλ Ρόκα, στις όχθες του ποταμού Ρίο Νέγκρο, από ομάδα του μουσείου φυσικών επιστημών της αργεντινής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε σε ζωντανή μετάδοση, το αυγό βρέθηκε άθικτο, με λεία επιφάνεια και χαρακτηριστικά σημάδια που μαρτυρούν την προϊστορική του προέλευση. Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αποστολής «Cretaceous Expedition i», υπό την αιγίδα του εθνικού συμβουλίου επιστημονικών και τεχνικών ερευνών (CONICET), με τη στήριξη του ιδρύματος Azara, του National Geographic και της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ρίο Νέγκρο.

Ένα άθικτο απολίθωμα ανάμεσα και σε άλλα, εξαιρετικά σπάνιο

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το αυγό ανήκε στο γένος bonapartenykus, έναν μικρό, σαρκοφάγο θερόποδα που ζούσε στην περιοχή κατά την ύστερη κρητιδική περίοδο. Παρά το γεγονός ότι έχουν βρεθεί και άλλα απολιθωμένα αυγά δεινοσαύρων, η ακεραιότητα αυτού του δείγματος θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Κοντά στο αυγό εντοπίστηκαν επίσης απολιθώματα άλλων ερπετών και αρχαίων θηλαστικών, γεγονός που οδηγεί τους επιστήμονες στην υπόθεση ότι η περιοχή υπήρξε πιθανότατα τόπος φωλιάσματος.

Όπως δήλωσε ο ερευνητής Γκονζάλο Μουνιόθ στο National Geographic, «ήταν μια πλήρης και απρόσμενη έκπληξη - δεν είναι συνηθισμένο να βρίσκεις αυγό πιθανού σαρκοφάγου δεινοσαύρου σε τέτοια κατάσταση. Η χαρά της ομάδας ήταν απερίγραπτη».

Διαβάστε επίσης