Νέα Ζηλανδία: 13χρονος κατάπιε 100 μαγνήτες υψηλής ισχύος - Γιατροί αφαίρεσαν μέρος του εντέρου του

Ένα 13χρονο αγόρι από την Νέα Ζηλανδία κατάπιε 100 μαγνήτες υψηλής ισχύος, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επείγουσα και σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

Οι μαγνήτες που κατάπιε ο 13χρονος ήταν μαγνήτες νεοδυμίου, οι οποίοι έχουν απαγορευτεί από το 2013 στη χώρα, αλλά εξακολουθούν να διατίθενται μέσω διαδικτυακών αγορών.

Σύμφωνα με το ABC.net.au, οι χειρουργοί στο νοσοκομείο Tauranga της Βόρειας Νήσου αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν μέρος του εντέρου του αγοριού.

Οι γιατροί χαρακτήρισαν «ανησυχητικό» το γεγονός ότι είναι δύσκολο να επιβληθεί η μακροχρόνια απαγόρευση, όταν υπάρχουν εύκολα προσβάσιμες διαδικτυακές αγορές. Η Pasifika Medical Association Group δήλωσε ότι αυτό υπογραμμίζει τους κινδύνους των διαδικτυακών αγορών.

«Αν και στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν νόμοι για την ασφάλεια των προϊόντων που απαγορεύουν την πώληση μαγνητών υψηλής ισχύος, η επιβολή αυτών των νόμων στα προϊόντα που πωλούνται στις διαδικτυακές αγορές αποτελεί σημαντική πρόκληση», ανέφερε η Pasifika Medical Association Group.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα tamariki [παιδιά] μας, καθώς αυτές οι πλατφόρμες είναι εύκολα προσβάσιμες», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Η καθηγήτρια Alex Sims του Πανεπιστημίου του Ώκλαντ δήλωσε ότι οι μικροί μαγνήτες υψηλής ισχύος διαφημίζονται ως παιχνίδια, αλλά μπορούν να είναι απειλητικοί για τη ζωή.

«Οι μικροί μαγνήτες υψηλής ισχύος διατίθενται στην αγορά και πωλούνται ως διασκεδαστικά παιχνίδια για ενήλικες και παιδιά. Δυστυχώς, συχνά έχουν τη μορφή μικρών μπάλων με έντονα χρώματα, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά για τα παιδιά να τα καταπιούν», τόνισε η Sims.

Η καθηγήτρια δήλωσε ότι η επιβολή της απαγόρευσης αυτών των μικρών μαγνητών είναι δύσκολη, καθώς είναι φθηνοί και εύκολα προσβάσιμοι μέσω των διαδικτυακών αγορών.

«Οι γονείς δεν πρέπει να επιτρέπουν στα παιδιά τους να αγοράζουν προϊόντα χωρίς επίβλεψη σε οποιαδήποτε διαδικτυακή αγορά», δήλωσε. «Όλες οι αγορές πρέπει να γίνονται ή τουλάχιστον να επιβλέπονται από τους γονείς».