Τεχνολογία James Bond και αστέρια του NBA - Πώς έστηναν τα παιχνίδια πόκερ

Ο προπονητής των Portland Trail Blazers Chauncey Billups πηγαίνει σε ένα όχημα μετά την εμφάνισή του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025, στο Πόρτλαντ

Την «ακτινογραφία» των στημένων παιχνιδιών μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο, αλλά και το πώς λειτουργούσε με «δόλωμα» διάσημα ονόματα του NBA και κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων περιγράφει η Wall Street Journal σε άρθρο της, μετά την αποκάλυψη του τεράστιου σκανδάλου που συντάραξε το αμερικανικό μπάσκετ.

Σε ένα πολύπολοκο και εκτεταμένο δίκτυο στημένων παιχνιδιών πόκερ, που στήριζαν επί χρόνια, ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος, οι τράπουλες ήταν «πειραγμένες» με τεχνολογία α λα Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Φέρεται να απέσπασε 7 εκατομμύρια δολάρια και περιελάμβανε μέλη και συνεργάτες των οικογενειών του οργανωμένου εγκλήματος Μπονάνο, Γκαμπίνο, Τζενοβέζε και Λουτσέζε.

Την Πέμπτη, η κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες σε 31 άτομα για την φερόμενη εμπλοκή τους στο μακροχρόνιο σχέδιο που εκτεινόταν από την έρημο της Νεβάδα μέχρι τις παραλίες των Χάμπτονς, και στο οποίο περιλαμβάνονταν ο Billups και ο πρώην παίκτης του NBA, Damon Jones.

Το Απρίλιο του 2019, σε ένα παιχνίδι πόκερ στο Λας Βέγκας, ο Τσόνσι Μπίλαπς, ένας συνταξιούχος αστέρας του NBA, ο οποίος σύντομα θα προσλαμβανόταν ως προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα». Σύμφωνα με τις αρχές, οι διοργανωτές χρησιμοποίησαν ένα μηχάνημα ανακατέματος, το οποίο είχαν παραποιήσει κρυφά για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους. Φέρονται να εξαπάτησαν τα θύματά τους για τουλάχιστον 50.000 δολάρια.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, σε συνέντευξη Τύπου το χαρακτήρισε ένα από τα πιο οδυνηρά σκάνδαλα στην πρόσφατη ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού.

FBI Director Patel: "Individuals such as Chauncey Billups, Damon Jones and Terry Rozier were taking into custody today, former,current NBA players and coaches...this is an illegal gambling operation and sports rigging operation that spanned the course of years." pic.twitter.com/L5vLj1XtvM — CSPAN (@cspan) October 23, 2025

Αν και ο Μπίλαπς μέσω του δικηγόρου του, αρνείται τις κατηγορίες ωστόσο ο 49χρονος, ο οποίος έχει τεθεί σε άδεια από το NBA, συνδέεται επίσης με μια άλλη υπόθεση τζόγου που η κυβέρνηση κυνηγούσε εδώ και χρόνια. Αυτή είχε ακόμη πιο άμεσες σχέσεις με πραγματικούς αγώνες μπάσκετ.

Ο δικηγόρος του Μπίλαπς αρνήθηκε επίσης αυτές τις κατηγορίες, λέγοντας ότι ο πελάτης του «δεν έχει παίξει ποτέ και δεν θα έπαιζε ποτέ τζόγο σε αγώνες μπάσκετ, δεν θα παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες ή δεν θα θυσίαζε την εμπιστοσύνη της ομάδας του και του πρωταθλήματος».

Οι Μπίλαπς και Τζόουνς, αναφέρει το κατηγορητήριο, έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με παίκτες που είχαν τεθεί σε πάγκο με κάποια από τα ίδια άτομα με τα οποία συνεργάζονταν στα στημένα παιχνίδια πόκερ.

Ο Μπίλαπς -που σε αυτό το κατηγορητήριο αναφέρεται μόνο ως «Συνωμότης 8»- φέρεται να είπε σε έναν άλλο συμμετέχοντα στον αγώνα του Λας Βέγκας ότι οι Μπλέιζερς σκόπευαν να «καταστρέψουν» έναν αγώνα του 2023 εναντίον των Σικάγο Μπουλς αφήνοντας στην άκρη κορυφαίους παίκτες. Ένας άλλος κατηγορούμενος στο σχέδιο στησίματος πόκερ στοιχημάτισε στη συνέχεια σε μια ήττα του Πόρτλαντ προτού οι παίκτες αποκλειστούν δημόσια, αποκομίζοντας σημαντικό κέρδος.

Μέχρι τότε, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνεργάζονταν ήδη άψογα για χρόνια. Τα παιχνίδια πόκερ, ειδικότερα, είχαν μετατραπεί σε εξελιγμένες επιχειρήσεις.

Πώς «έστηναν» τα παιχνίδια πόκερ

Οι εισαγγελείς λένε ότι οι κατηγορούμενοι στο σχέδιο χειραγώγησης του πόκερ συχνά τροποποιούσαν τα ανακατεμένα φύλλα του DeckMate με τεχνολογία που μπορούσε να διαβάσει τα φύλλα στην τράπουλα και να μεταδώσει αυτές τις πληροφορίες σε έναν χειριστή εκτός έδρας.

Αυτό το άτομο θα το μετέδιδε μέσω κινητού τηλεφώνου σε κάποιον στο τραπέζι, γνωστό ως «Quarterback» ή «Driver», ο οποίος θα χρησιμοποιούσε προκαθορισμένα σήματα για να ειδοποιήσει τους άλλους συνωμότες.

Είχαν και άλλους τρόπους να κλέψουν. Χρησιμοποιούσαν δίσκους για μάρκες πόκερ εξοπλισμένους με κρυφές κάμερες. Υπήρχε ένα τραπέζι ακτίνων Χ που μπορούσε να διαβάσει κάρτες ενώ ήταν μπρούμυτα. Υπήρχαν ακόμη και ειδικοί φακοί επαφής που μπορούσαν να διαβάσουν σημαδεμένες κάρτες.

Αλλά τα πιο αποτελεσματικά κόλπα που είχαν στη διάθεσή τους ήταν γνωστά ως «κάρτες προσώπου» - πρώην επαγγελματίες αθλητές, όπως ο Μπίλαπς, που ήταν εκεί για να προσελκύσουν πιθανά θύματα στο παιχνίδι. Στη συνέχεια, πληρώνονταν με μέρος των κερδών.

Αφού ο Μπίλαπς έπαιξε σε ένα άλλο στημένο παιχνίδι πόκερ στα τέλη Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, έλαβε τραπεζική πληρωμή 50.000 δολαρίων.

Με το μυαλό στο μπάσκετ

Στο τραπέζι του πόκερ, το μπάσκετ σπάνια απουσίαζε. Σε έναν αγώνα του Σεπτεμβρίου 2023, ένας από τους κατηγορούμενους προπόνησε τον Τζόουνς σε πραγματικό χρόνο μέσω γραπτού μηνύματος, δίνοντάς του οδηγίες να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε δύο άλλους παίκτες που ήταν ιδιαίτερα επιδέξιοι στην απάτη. Συνέκρινε τον έναν με τον Στεφ Κάρι και τον άλλον με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Ξέρετε όλοι ότι ξέρω τι κάνω!!» απάντησε ο Τζόουνς.

Ο Ντέιμον Τζόουνς (2007) AP/Tony Dejak

Ο Τζόουνς είναι ένα από τα τρία άτομα που κατηγορούνται και στα δύο κατηγορητήρια. Ένα άλλο κεντρικό πρόσωπο στα δύο σκάνδαλα είναι ο Σέιν Χένεν, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές εδώ και χρόνια.

Οι εισαγγελείς λένε ότι βοήθησε στην προμήθεια της τεχνολογίας και έπαιξε στα στημένα παιχνίδια πόκερ. Ενήργησε όπως λένε με βάση την υπόδειξη του Μπίλαπς ότι αρκετοί κορυφαίοι παίκτες των Μπλέιζερς θα έπαιρναν ρεπό, και επίσης συνωμότησε για να στοιχηματίσει στη στημένη απόδοση του επιθετικού των Τορόντο Ράπτορς, Τζοντέι Πόρτερ, σε δύο αγώνες τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2024.

Η κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες στον Πόρτερ και σε μια μερίδα συνεργών του το καλοκαίρι του 2024 —αλλά όχι στον Χένεν, γεγονός που προκάλεσε εκτεταμένες εικασίες ότι συνεργαζόταν με τους ερευνητές.

Τον Ιανουάριο, ο Χένεν αγόρασε εισιτήριο απλής μετάβασης προς την Κολομβία με ανταπόκριση μέσω Παναμά. Συνελήφθη στο Λας Βέγκας καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο πρώτο σκέλος της πτήσης του, έχοντας μαζί του πολλά κινητά τηλέφωνα και κάτι λιγότερο από 10.000 δολάρια σε μετρητά.

Είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι πήγαινε στην Κολομβία για οδοντιατρική θεραπεία.

Σε εκείνο το σημείο, η κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες στον Χένεν για την υποτιθέμενη εμπλοκή του στο σχέδιο Porter. Σύντομα, οι δικηγόροι της κυβέρνησης και του Χένεν δήλωσαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν ότι ο Χένεν διαπραγματευόταν ξανά με τους εισαγγελείς.

Διαβάστε επίσης