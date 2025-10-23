Σκάνδαλο τζόγου στο NBA: Οι «Πέντε Οικογένειες» της Κόζα Νόστρα και η πληροφορία για ΛεΜπρόν Τζέιμς

Αν και αποδυναμωμένες εξακολουθούν να κινούν τα νήματα του οργανωμένου εγκλήματος στη Νέα Υόρκη

Από αριστερά, ο προπονητής των Portland Trail Blazers Chauncey Billups, ο γκαρντ των Miami Heat Terry Rozier και ο πρώην παίκτης των Cleveland Cavaliers Damon Jones

Σαν βόμβα έσκασε η σύλληψη από το FBI αστέρων του NBA για εμπλοκή τους σε παράνομο τζόγο, που συνδέεται με τη Μαφία, μετά από εκτεταμένη επιχείρηση, ενώ αποκαλύφθηκε ότι λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση τραυματισμού του ΛεΜπρόν Τζέιμς πουλήθηκαν από τον φίλο του και πρώην προπονητή των Λος Άντζελες Λέικερς, Ντέιμον Τζόουνς, στο πλαίσιο ενός τεράστιου σχεδίου στοιχηματισμού.

Περισσότερα από 30 άτομα - συμπεριλαμβανομένου του προπονητή των Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, και του γκαρντ των Miami Heat, Terry Rozier - έχουν κατηγορηθεί για παράνομα στοιχήματα και στημένα παιχνίδια πόκερ, τα οποία φέρονται να υποστηρίζονται από οικογένειες της Κόζα Νόστρα.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Ροζιέ συμμετείχε σε ένα κύκλωμα αθλητικών στοιχημάτων που χρησιμοποιούσε ιδιωτικές πληροφορίες του NBA για να επωφεληθεί από στοιχήματα, ενώ ο Μπίλαπς κατηγορείται για ξεχωριστό σχέδιο χειραγώγησης παράνομων παιχνιδιών πόκερ.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχου ο ρόλος της Μαφίας στη χρηματοδότηση και την προστασία παράνομων τυχερών παιχνιδιών υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη επιρροή της στη σύγχρονη διαφθορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό, αποκαλύπτοντας την προσαρμογή της στην ψηφιακή εποχή των στοιχημάτων.

Η «εσωτερική πληροφορία« για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς

Στην υπόθεση ενεπλάκη το όνομα του σταρ των Λέικερς, όταν ο Τζόουνς, πρώην παίκτης των Κλίβελαντ Καβς και «ανεπίσημος βοηθός προπονητή» της ομάδας, τη σεζόν 2022-2023, έστειλε μήνυμα σε ένα από τα μέλη του δικτύου στοιχημάτων στις 9 Φεβρουαρίου 2023, προτρέποντάς το να στοιχηματίσει ένα μεγάλο ποσό στον αντίπαλο των Λέικερς, τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επειδή ο Τζέιμς (χωρίς τότε να κατονομάζεται) θα έλειπε λόγω τραυματισμού εκείνο το βράδυ.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Τζόουνς ισχυρίστηκε ότι έμαθε από τον προπονητή των Λέικερς ότι «ένας από τους καλύτερους παίκτες των Λέικερς κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-2024» τραυματίστηκε και επρόκειτο να παίξει μόνο για περιορισμένο αριθμό λεπτών εκείνο το βράδυ.

«Ποντάρετε ένα μεγάλο στοίχημα στο Μιλγουόκι απόψε πριν δημοσιευτούν οι πληροφορίες!», έγραψε σε μήνυμα ο Τζόουνς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο παίκτης, τον οποίο οι πηγές αναγνώρισαν ως Τζέιμς, δεν αγωνίστηκε μετά την αναφορά τραυματισμού στο κάτω μέρος του σώματος και οι Λέικερς έχασαν.

Τι είναι η «Κόζα Νόστρα»;

Η Κόζα Νόστρα, είναι ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος που ξεκίνησε μεταξύ Σικελών μεταναστών στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο όρος αναφέρεται γενικά σε μια μυστική εγκληματική οργάνωση που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο και η Φιλαδέλφεια. Η ομάδα λειτουργεί μέσω στενά συνδεδεμένων «οικογενειών» που ελέγχουν εδάφη και εγκληματικές επιχειρήσεις, όπως παράνομα τυχερά παιχνίδια, εμπορία ναρκωτικών, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος. Παρά τις δεκαετίες διώξεων και καταστολής από το FBI, τα απομεινάρια της Κόζα Νόστρα συνεχίζουν να λειτουργούν σε μέρη της χώρας, συχνά κρυμμένα μέσα σε νόμιμες επιχειρήσεις ή υπόγεια χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Στα ιταλικά, η λέξη «La Cosa Nostra» μεταφράζεται ως «το δικό μας». Η φράση αντικατοπτρίζει τον κώδικα μυστικότητας και αφοσίωσης της Μαφίας μεταξύ των μελών — έναν τρόπο διάκρισης των εσωτερικών από τους εξωτερικούς. Το όνομα φέρεται να εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα του 20ού αιώνα, καθώς τα μέλη προσπαθούσαν να περιγράψουν την εγκληματική τους οργάνωση χωρίς να την κατονομάζουν ρητά. Μέσα στην κουλτούρα της Μαφίας, η φράση υπογραμμίζει πάνω απ' όλα την αφοσίωση στην οικογένεια, δίνοντας έμφαση στη σιωπή (omertà), την υπακοή και τον κοινό έλεγχο των παράνομων επιχειρήσεων.

Ποιες είναι οι διάσημες οικογένειες Μαφιόζων της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη αποτελεί εδώ και καιρό το επίκεντρο της δραστηριότητας της Κόζα Νόστρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έδρα των λεγόμενων «Πέντε Οικογενειών». Αυτές είναι οι οικογένειες Μπονάνο, Κολόμπο, Γκαμπίνο, Τζενοβέζε και Λουτσέζε.

Κάθε οικογένεια παραδοσιακά έλεγχε συγκεκριμένες περιοχές και βιομηχανίες, από εργατικά συνδικάτα έως επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών. Για δεκαετίες, οι οικογένειες συνεργάζονταν μέσω ενός διοικητικού οργάνου γνωστού ως Επιτροπή, η οποία διευθέτησε διαφορές και συντόνισε εγκληματικές δραστηριότητες σε όλες τις περιοχές.

Αν και αποδυναμωμένες από συλλήψεις και πληροφοριοδότες, οι Πέντε Οικογένειες παραμένουν συμβολικές της διαρκούς επιρροής της Μαφίας στο αμερικανικό οργανωμένο έγκλημα.

Πληροφορίες newsweek & Νew York Post

