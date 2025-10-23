Μέγα-σκάνδαλο συνταράσσει το ΝΒΑ: 33 συλλήψεις από το FBI για παράνομο στοιχηματισμό

Ο γκαρντ των Miami Heat Terry Rozier και ο προπονητής των Portland Trail Blazers Chauncey Billups συνελήφθησαν σε σχέση με κύκλωμα αθλητικού τζόγου και παράνομου πόκερ.

Ο θρύλος του ΝΒΑ και νυν προπονητής των Portland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς, καθώς και ο αστέρας των Miami Heat, Τέρι Ροζίερ, συνελήφθησαν από το FBI στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό και σχέσεις με εγκληματικά δίκτυα, όπως επιβεβαίωσε το Fox News Digital. Συνολικά, 33 άτομα φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, η οποία εξετάζεται ως τμήμα εκτεταμένης επιχείρησης με την ονομασία Operation Zhen Diagram.

Έρευνες 11 μηνών προηγήθηκαν των συλλήψεων

Σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα συνδέεται με μέλη των διαβόητων οικογενειών του οργανωμένου εγκλήματος La Cosa Nostra. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η επιχείρηση «αποτέλεσε αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας σε 11 πολιτείες, που οδήγησε στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων, ανάμεσά τους πρώην και νυν παίκτες και προπονητές του ΝΒΑ». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους για να χειραγωγήσουν συστήματα στοιχηματισμού και να διοχετεύσουν χρήματα στη μαφία. Αυτό τελειώνει σήμερα».

Ο διευθυντής του FBI Kash Patel μιλάει σε συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των συλλήψεων του προπονητή των Portland Trail Blazers Chauncey Billups και του γκαρντ των Miami Heat Terry Rozier σε σχέση με ομοσπονδιακή έρευνα για αθλητικά στοιχήματα και παράνομα τυχερά παιχνίδια, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. AP

Εμπλοκή παικτών και προπονητών

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παράνομο αθλητικό στοίχημα και στημένα παιχνίδια πόκερ, με την έρευνα να αποκαλύπτει χρήση ειδικών συσκευών για αλλοίωση της τράπουλας. Το FBI ανέφερε ότι τα έσοδα του κυκλώματος «ξεπλένονταν» μέσω κρυπτονομισμάτων, ενώ καταγράφηκαν περισσότερες από 3.000 τηλεφωνικές συνομιλίες και συναντήσεις από μυστική πηγή.

Ο Ροζίερ φέρεται να συμμετείχε σε σχέδιο χειραγώγησης στατιστικών στοιχείων αγώνων, ώστε συνεργοί του να αποκομίζουν κέρδη από στοιχήματα. Ο Μπίλαπς, αντίθετα, συνδέεται με παράνομα παιχνίδια πόκερ που σχετίζονταν με τη La Cosa Nostra. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο πρώην παίκτης και προπονητής Ντέιμον Τζόουνς, ο οποίος φέρεται να παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες όταν εργαζόταν ως βοηθός προπονητής στους Los Angeles Lakers.

«Ανυπόστατες κατηγορίες», απαντά ο συνήγορος του Ροζίερ

Ο δικηγόρος του Ροζίερ, Τζέιμς Τράστι, δήλωσε ότι ο πελάτης του «ουδέποτε ενεπλάκη σε παράνομο τζόγο» και χαρακτήρισε την επιχείρηση του FBI «επικοινωνιακό σόου». Όπως ανέφερε: «Αντί να του επιτρέψουν να παραδοθεί, προτίμησαν να τον συλλάβουν σε ξενοδοχείο στις 6 το πρωί για να εξασφαλίσουν φωτογραφίες. Ο Τέρι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και ανυπομονεί να αποδείξει την αθωότητά του».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ΝΒΑ, καθώς θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των αμερικανικών αρχών κατά του παράνομου στοιχηματισμού στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Το FBI αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα για να παρουσιάσει λεπτομέρειες της έρευνας και των κατηγοριών.

