Σοκ στο ΝΒΑ: Το FBI συνέλαβε Ροζίερ και Μπίλαπς για παράνομο στοιχηματισμό

«Σεισμός» στο ΝΒΑ! Το FBI προχώρησε σε δύο συλλήψεις σημαντικών μελών του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη. Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια από το ESPN, Τέρι Ροζίερ και Τσόνσι Μπίλαπς έχουν συλληφθεί για εμπλοκή τους σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ ήταν υπό έρευνα για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού από τον περασμένο Ιανουάριο. Το περιστατικό αφορά υπόθεση του 2023 όταν ήταν ακόμη παίκτης των Χόρνετς.

Το κύκλωμα αυτό κατηγορείται για συνεργασία με τον πρώην NBAer, Τζόντεϊ Πόρτερ, προκειμένου να χειραγωγούν τις αποδόσεις αγώνων του ΝΒΑ. Παίχτηκαν μάλιστα μεγάλα ποσά στον Ροζίερ το 2023.



Για την υπόθεση έχουν δηλώσει ένοχοι τέσσερις άνδρες. Μεταξύ αυτών και ο Πόρτερ. Ο Ροζίερ είναι 10 χρόνια στο ΝΒΑ και στα 31 του χρόνια έχει αγωνιστεί σε Μπόστον Σέλτικς, Σάρλοτ Χόρνετς και Μαϊάμι Χιτ.

Σα να μην έφτανε αυτή η σύλληψη, ήρθε και η δεύτερη «βόμβα». Ο Τσόνσι Μπίλαπς, ένα απ’ τα κορυφαία γκαρντ των προηγούμενων ετών και πλέον προπονητής των Μπλέιζερς, έχει συλληφθεί κι αυτός για το ίδιο κύκλωμα.

Ο 49χρονος έχει κάνει τεράστια καριέρα και συνέδεσε το όνομά του με τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Στον πάγκο του Πόρτλαντ βρίσκεται από το 2021. Αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον Ροζίερ.