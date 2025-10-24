Βραζιλία: Έσπασε την υπόσχεσή του ο Λούλα - Θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Ινδονησίας στη Τζακάρτα, στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία ως πρόεδρος της Βραζιλίας στις εκλογές του 2026.

Ο 79χρονος είχε δηλώσει κατά την τελευταία προεκλογική του εκστρατεία ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του, αλλά τόνισε ότι δεν αισθάνεται ότι η ηλικία του τον εμποδίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ινδονησία την Πέμπτη (23/10).

«Είμαι σχεδόν 80 ετών, αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχω την ίδια ενέργεια που είχα όταν ήμουν 30. Και θα θέσω υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία στη Βραζιλία», δήλωσε ο Λούλα στους δημοσιογράφους.

Η απόφαση να θέσει υποψηφιότητα έρχεται παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε ο Λούλα κατά τη διάρκεια της θητείας του, μετά τη νίκη του στις πιο αμφίρροπες εκλογές στην ιστορία της χώρας της Νότιας Αμερικής, αναφέρει το BBC.

Ο γηραιότερος πρόεδρος της χώρας

Ήδη ο γηραιότερος πρόεδρος της Βραζιλίας κατά την ορκωμοσία του, τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αιμορραγία στον εγκέφαλο που προκλήθηκε από χτύπημα στο κεφάλι που υπέστη σε πτώση στο προεδρικό μέγαρο.

Ο αριστερός ηγέτης νίκησε τον τότε εν ενεργεία Ζαΐρ Μπολσονάρου με 51% έναντι 49% το 2022.

Ο δεξιός ηγέτης είναι απίθανο να μπορέσει να αμφισβητήσει ξανά τον Λούλα, καθώς εκτίει ποινή 27 ετών για τη συνωμοσία πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις τελευταίες εκλογές.

Η φυλάκιση του Μπολσονάρου προκάλεσε την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέβαλε δασμό 50% στις εισαγωγές βραζιλιάνικων προϊόντων.

Ωστόσο, οι δύο άνδρες δήλωσαν ότι είχαν μια «φιλική» τηλεφωνική συνομιλία νωρίτερα τον Οκτώβριο, καθώς ο Λούλα επιδιώκει να μειώσει αυτούς τους δασμούς, και αναμένεται να συναντηθούν την Κυριακή.

Ο Λούλα, ο οποίος γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του τη Δευτέρα, έχει και ο ίδιος φυλακιστεί - για 18 μήνες με την κατηγορία της διαφθοράς - αλλά αφέθηκε ελεύθερος το 2018 μετά από δικαστική νίκη.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είχε υπαινιχθεί αρκετές φορές από την έναρξη της τρίτης θητείας του το 2023 ότι θα θέσει υποψηφιότητα ξανά, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση.

Το σύνταγμα της Βραζιλίας περιορίζει τους προέδρους σε δύο συνεχόμενες θητείες. Ο Λούλα είχε προηγουμένως υπηρετήσει δύο θητείες μεταξύ 2003 και 2011.

