«Θεϊκή» απάτη στη Βραζιλία: Πουλούσαν «θαυματουργές» προσευχές φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη
Επί δύο χρόνια μία σπείρα στη Βραζιλία εξαπατούσε πιστούς, πουλώντας τους «θαυματουργές» προσευχές οι οποίες ήταν δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης
Η αστυνομία της Βραζιλίας συνέλαβε 35 άτομα για απάτη που αφορούσε την πώληση προσευχών που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και πωλούνταν έναντι 10 δολαρίων ανά κομμάτι.
11:23 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ