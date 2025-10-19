«Θεϊκή» απάτη στη Βραζιλία: Πουλούσαν «θαυματουργές» προσευχές φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη

Η αστυνομία της Βραζιλίας συνέλαβε 35 άτομα για απάτη που αφορούσε την πώληση προσευχών που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και πωλούνταν έναντι 10 δολαρίων ανά κομμάτι.

