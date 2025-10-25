Ταϊλάνδη: Σιρικίτ, η «Τζάκι Κένεντι της Ασίας» που κέρδισε τους Ταϊλανδούς και γοήτευσε τον κόσμο
Η βασίλισσα που ισχυροποίησε τη θέση της μοναρχίας στην Ταϊλάνδη και γοήτευσε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με το στιλ και την κομψότητά της
Η βασιλομήτωρ Σιρικίτ της Ταϊλάνδης, μητέρα του σημερινού βασιλιά Μαχά Βατζιραλονγκκόρν και χήρα του Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέτζ, του μακροβιότερου μονάρχη του ταϊλανδέζικου θρόνου, απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 93 ετών σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ.
Γνωστή ως «Τζάκι Κένεντι της Ασίας» για την κομψότητά της, ηγήθηκε πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ζωής των αγροτικών κοινοτήτων, υπερασπίστηκε την προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυσε τη διεθνή θέση της ταϊλανδέζικης βασιλικής οικογένειας. Όταν ταξίδευαν στο εξωτερικό, γοήτευε επίσης τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης με την ομορφιά και την αίσθηση της μόδας. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1960, η οποία περιελάμβανε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, το περιοδικό Time την αποκάλεσε «κομψή» και «αρχιφεμινίστρια». Η γαλλική εφημερίδα L'Aurore την περιέγραψε ως «εκθαμβωτική».
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η Σιρίκιτ συναναστράφηκε με παγκόσμιους ηγέτες και διασημότητες, παρακολούθησε συναυλίες τζαζ και κοσμούσε τα εξώφυλλα περιοδικών μόδας, εδραιώνοντας την επιρροή της τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
Η ιστορία μιας κληρονομιάς
Γεννημένη στις 12 Αυγούστου 1932, σε μια εξέχουσα αριστοκρατική οικογένεια στην Μπανγκόκ, γνώρισε τον μελλοντικό βασιλιά στο Παρίσι ενώ σπούδαζε μουσική και γλώσσες και ο πατέρας της υπηρετούσε ως πρέσβης της Ταϊλάνδης στη Γαλλία.
Ο δεσμός τους ενισχύθηκε όταν η νεαρή Σιρικίτ συνόδευσε τον μονάρχη στην Ελβετία για να τον φροντίσει μετά από ένα σοβαρό αυτοκινητικό ατύχημα. Ο βασιλιάς, ο οποίος φλέρταρε τη Σιρικίτ με ποίηση και μουσική, συνέθεσε ένα βαλς για εκείνη με τίτλο «Σε ονειρεύομαι».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1950, όταν εκείνη ήταν 17 ετών και έμεινα μαζί για περισσότερο από 70 χρόνια.
Απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον νυν βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν και τις πριγκίπισσες Ουμπολρατάνα, Σιρίντχορν και Τσουλαμπχόρν .
Μετά την απόλυτη μοναρχία στην Ταϊλάνδη, επικεντρώθηκαν στις εσωτερικές προκλήσεις της χώρας, ταξιδεύοντας σε αγροτικές περιοχές κάθε χρόνο και συμμετέχοντας σε εκατοντάδες βασιλικές και θρησκευτικές τελετές.
Επί δεκαετίες, η Sirikit προωθούσε πρωτοβουλίες ανάπτυξης στην ύπαιθρο: το 1976, ίδρυσε τον οργανισμό SUPPORT, ο οποίος εκπαίδευσε χιλιάδες Ταϊλανδούς σε παραδοσιακά επαγγέλματα για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους και να διατηρήσουν την παραδοσιακή τους κληρονομιά. Προώθησε επίσης την προστασία της άγριας ζωής και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, με έργα για τη διάσωση των θαλάσσιων χελωνών και την αποκατάσταση δασωμένων περιοχών.
Πάντα κοντά σε μειονεκτούσες κοινότητες, η βασίλισσα θεωρούνταν «μητρική φιγούρα» και ασχολούνταν προσωπικά με κοινωνικά και υγειονομικά ζητήματα που έθετε ο πληθυσμός.
Αν και ο πολυτελής τρόπος ζωής της προκαλούσε φήμες στην πρωτεύουσα, η δημοτικότητά της στην ύπαιθρο παρέμεινε.
Ο γιος της βασιλιάς Βατζιραλονγκόρν κήρυξε ενός έτους πένθους για όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και η κηδεία της διοργανώνεται με υψηλές τιμές, σύμφωνα με την παράδοση.
Η Βασιλομήτωρ, αν και αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, παρέμεινε ορατή χάρη στα πορτρέτα της σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.