Ταϊλάνδη: Σιρικίτ, η «Τζάκι Κένεντι της Ασίας» που κέρδισε τους Ταϊλανδούς και γοήτευσε τον κόσμο

Η βασίλισσα που ισχυροποίησε τη θέση της μοναρχίας στην Ταϊλάνδη και γοήτευσε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με το στιλ και την κομψότητά της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η βασιλομήτωρ Σιρίκιτ περνά μπροστά από τη ρωσική φρουρά τιμής κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Βνουκόβο της Μόσχας, στις 2 Ιουλίου 2007

AP/Misha Japaridze
Η βασιλομήτωρ Σιρικίτ της Ταϊλάνδης, μητέρα του σημερινού βασιλιά Μαχά Βατζιραλονγκκόρν και χήρα του Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέτζ, του μακροβιότερου μονάρχη του ταϊλανδέζικου θρόνου, απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 93 ετών σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ.

ΤΑΪΛΑΝΔΗ - ΒΑΣΙΛΟΜΗΤΩΡ

Η βασίλισσα Σιρίκιτ της Ταϊλάνδης επισκέπτεται την Κρατική Πινακοθήκη Τρετιακόφ στη Μόσχα (2007). Η Σιρίκιτ Κιτιγιακάρα, η οποία επέβλεπε βασιλικά προγράμματα για την ενίσχυση των φτωχών αγροτικών πληθυσμών, τη διατήρηση της παραδοσιακής χειροτεχνίας και την προστασία του περιβάλλοντος, απεβίωσε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025. Ήταν 93 ετών.

APMisha Japaridze

Γνωστή ως «Τζάκι Κένεντι της Ασίας» για την κομψότητά της, ηγήθηκε πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ζωής των αγροτικών κοινοτήτων, υπερασπίστηκε την προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυσε τη διεθνή θέση της ταϊλανδέζικης βασιλικής οικογένειας. Όταν ταξίδευαν στο εξωτερικό, γοήτευε επίσης τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης με την ομορφιά και την αίσθηση της μόδας. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1960, η οποία περιελάμβανε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, το περιοδικό Time την αποκάλεσε «κομψή» και «αρχιφεμινίστρια». Η γαλλική εφημερίδα L'Aurore την περιέγραψε ως «εκθαμβωτική».

ΤΑΪΛΑΝΔΗ-ΒΑΣΙΛΟΜΗΤΩΡ

Η βασίλισσα Sirikit της Ταϊλάνδης κατεβαίνει από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, στις 16 Ιουλίου 1966, το οποίο μετέφερε αυτήν και τον βασιλιά Bhumibol Adulyadej, σύζυγό της, από την Ταϊλάνδη

AP/Victor Boynton

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, η Σιρίκιτ συναναστράφηκε με παγκόσμιους ηγέτες και διασημότητες, παρακολούθησε συναυλίες τζαζ και κοσμούσε τα εξώφυλλα περιοδικών μόδας, εδραιώνοντας την επιρροή της τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Η ιστορία μιας κληρονομιάς

Γεννημένη στις 12 Αυγούστου 1932, σε μια εξέχουσα αριστοκρατική οικογένεια στην Μπανγκόκ, γνώρισε τον μελλοντικό βασιλιά στο Παρίσι ενώ σπούδαζε μουσική και γλώσσες και ο πατέρας της υπηρετούσε ως πρέσβης της Ταϊλάνδης στη Γαλλία.

Ο δεσμός τους ενισχύθηκε όταν η νεαρή Σιρικίτ συνόδευσε τον μονάρχη στην Ελβετία για να τον φροντίσει μετά από ένα σοβαρό αυτοκινητικό ατύχημα. Ο βασιλιάς, ο οποίος φλέρταρε τη Σιρικίτ με ποίηση και μουσική, συνέθεσε ένα βαλς για εκείνη με τίτλο «Σε ονειρεύομαι».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1950, όταν εκείνη ήταν 17 ετών και έμεινα μαζί για περισσότερο από 70 χρόνια.

ΤΑΪΛΑΝΔΗ-ΒΑΣΙΛΟΜΗΤΩΡ

Η Βρετανίδα βασίλισσα Ελισάβετ Β', δεξιά, χαμογελά καθώς χαιρετά την Ταϊλανδέζα βασίλισσα Σιρικίτ, αριστερά, με τον Ταϊλανδέζο βασιλιά Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέτζ να παρακολουθεί σε δεξίωση στην κατοικία του Βρετανού πρέσβη στο κέντρο της Μπανγκόκ, στις 30 Οκτωβρίου 1996

POOL

Απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον νυν βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν και τις πριγκίπισσες Ουμπολρατάνα, Σιρίντχορν και Τσουλαμπχόρν .

Μετά την απόλυτη μοναρχία στην Ταϊλάνδη, επικεντρώθηκαν στις εσωτερικές προκλήσεις της χώρας, ταξιδεύοντας σε αγροτικές περιοχές κάθε χρόνο και συμμετέχοντας σε εκατοντάδες βασιλικές και θρησκευτικές τελετές.

ΤΑΪΛΑΝΔΗ - ΒΑΣΙΛΟΜΗΤΩΡ

Η Σιρικίτ, περπατά με τον γιο της, τον τότε πρίγκιπα της Ταϊλάνδης Μαχά Βατζιραλονγκκόρν, καθώς φεύγουν από το νοσοκομείο Siriraj στην Μπανγκόκ, στις 5 Δεκεμβρίου 2009

AP/Apichart Weerawong

Επί δεκαετίες, η Sirikit προωθούσε πρωτοβουλίες ανάπτυξης στην ύπαιθρο: το 1976, ίδρυσε τον οργανισμό SUPPORT, ο οποίος εκπαίδευσε χιλιάδες Ταϊλανδούς σε παραδοσιακά επαγγέλματα για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους και να διατηρήσουν την παραδοσιακή τους κληρονομιά. Προώθησε επίσης την προστασία της άγριας ζωής και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, με έργα για τη διάσωση των θαλάσσιων χελωνών και την αποκατάσταση δασωμένων περιοχών.

ΤΑΪΛΑΝΔΗ-ΒΑΣΙΛΟΜΗΤΩΡ

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Βασιλικό Γραφείο, από αριστερά, η πριγκίπισσα Μάχα Τσακρί Σιριντχόρν, ο βασιλιάς Μάχα Βατζιραλόνγκκορν, η βασιλομήτωρ Σιρίκιτ, η βασίλισσα Σουθίδα, κατά τη διάρκεια τελετής για την 88η γενέθλια της Σιρίκιτ στο νοσοκομείο Chulalongkorn στη Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη, Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

The Royal Household Bureau

Πάντα κοντά σε μειονεκτούσες κοινότητες, η βασίλισσα θεωρούνταν «μητρική φιγούρα» και ασχολούνταν προσωπικά με κοινωνικά και υγειονομικά ζητήματα που έθετε ο πληθυσμός.

Αν και ο πολυτελής τρόπος ζωής της προκαλούσε φήμες στην πρωτεύουσα, η δημοτικότητά της στην ύπαιθρο παρέμεινε.

Thailand Obit Queen Mother

Πενθούσα κρατά μια φωτογραφία της Σιρικίτ στην Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

AP/Sakchai Lalit

Ο γιος της βασιλιάς Βατζιραλονγκόρν κήρυξε ενός έτους πένθους για όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και η κηδεία της διοργανώνεται με υψηλές τιμές, σύμφωνα με την παράδοση.

Η Βασιλομήτωρ, αν και αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, παρέμεινε ορατή χάρη στα πορτρέτα της σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

