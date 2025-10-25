Πέθανε η Bασιλομήτωρ της Ταϊλάνδης, Σιρίκιτ, σε ηλικία 93 ετών

Ο βασιλιάς Μπουμιμπόλ της Ταϊλάνδης, δεξιά, περπατά με τη σύζυγό του, βασίλισσα Σιρίκιτ, στο κέντρο, και τον 13χρονο γιο τους, πρίγκιπα Βατζιραλονγκκόρν, στους κήπους της κατοικίας τους στο Σάνινγκχιλ, Μπέρκσαϊρ, στις 27 Ιουλίου 1966.

Η Bασιλομήτωρ της Ταϊλάνδης Σιρίκιτ, η οποία επέβλεπε βασιλικά προγράμματα για τη βοήθεια των φτωχών αγροτών, τη διατήρηση της παραδοσιακής χειροτεχνίας και την προστασία του περιβάλλοντος, έφυγε από την ζωή την Παρασκευή, σε ηλικία 93 ετών.

Το Βασιλικό Γραφείο της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι η Σιρίκιτ άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ. Από τις 17 Οκτωβρίου, η Bασιλομήτωρ υπέφερε από λοίμωξη του αίματος, αλλά παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας, η κατάστασή της επιδεινώθηκε.

Τα τελευταία χρόνια απουσίαζε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης της υγείας της. Ο σύζυγός της, ο βασιλιάς Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέτζ, πέθανε τον Οκτώβριο του 2016.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το παλάτι για τα 88α γενέθλιά της Σιρίκιτ έδειχναν τον γιο της, τον βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκκόρν, και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας να επισκέπτονται τη Βασιλομήτωρ στο νοσοκομείο Τσουλαλονγκκόρν, όπου λάμβανε μακροχρόνια περίθαλψη.

Η βασίλισσα Σιρίκιτ της Ταϊλάνδης επισκέπτεται την Κρατική Πινακοθήκη Τρετιακόφ στη Μόσχα, στις 4 Ιουλίου 2007. AP/Αρχείου

Τα γενέθλιά της γιορτάζονταν ως Ημέρα της Μητέρας

Η Βασιλομήτωρ Σιρίκιτ ήταν πολύ αγαπητή από τους πολίτες της Ταϊλάνδης.

Η προσωπογραφία της βρίσκεται σε τοίχους από σπίτια, γραφεία μέχρι και δημόσιους χώρους σε όλη την Ταϊλάνδη, ενώ τα γενέθλιά της, στις 12 Αυγούστου, γιορτάζονταν ως Ημέρα της Μητέρας. Οι δραστηριότητές της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας ποίκιλαν από τη βοήθεια στους πρόσφυγες της Καμπότζης έως τη διάσωση ορισμένων από τα κάποτε πλούσια δάση της χώρας από την καταστροφή.

Ωστόσο, καθώς ο ρόλος της μοναρχίας στην κοινωνία εξετάζονταν όλο και πιο προσεκτικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες πολιτικής αναταραχής στην Ταϊλάνδη, το ίδιο συνέβαινε και με τον ρόλο της βασίλισσας.

Άρχισαν να κυκλοφορούν ιστορίες για την επιρροή της πίσω από τα παρασκήνια κατά τη διάρκεια των αναταραχών που σηματοδοτήθηκαν από δύο στρατιωτικές ανατροπές και αρκετές αιματηρές διαδηλώσεις στους δρόμους. Όταν παρευρέθηκε δημόσια στην κηδεία ενός διαδηλωτή που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης με την αστυνομία, για πολλούς αυτό σήμανε ότι πήρε θέση στο πολιτικό σχίσμα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' και η βασίλισσα Σιρίκιτ περιμένουν να επισκεφθούν το κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στην Μπανγκόκ το πρωί της 11ης Φεβρουαρίου 1972. AP/Αρχείου

Ποια ήταν η Σιρίκιτ

Η Σιρίκιτ Κιτιγιακάρα γεννήθηκε σε μια πλούσια, αριστοκρατική οικογένεια στην Μπανγκόκ στις 12 Αυγούστου 1932, την χρονιά που η απόλυτη μοναρχία αντικαταστάθηκε από ένα συνταγματικό σύστημα. Και οι δύο γονείς της είχαν συγγένεια με προηγούμενους βασιλείς της τρέχουσας δυναστείας Chakri.

Φοίτησε σε σχολεία στην Μπανγκόκ κατά τη διάρκεια του πολέμου, που ήταν στόχος αεροπορικών επιδρομών των Συμμάχων, και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μετακόμισε με τον διπλωμάτη πατέρα της στη Γαλλία, όπου εκείνος υπηρετούσε ως πρέσβης.

Στα 16 της, γνώρισε τον νεοστέφθη βασιλιά της Ταϊλάνδης, Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέτζ, στο Παρίσι, όπου σπούδαζε μουσική και γλώσσες.

Η φιλία τους άνθισε μετά από ένα σχεδόν θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα του Μπουμιμπόλ και έτσι η Σιρίκιτ μετακόμισε στην Ελβετία, όπου σπούδαζε, για να τον φροντίσει. Ο βασιλιάς την ερωτεύτηκε και συνέθεσε ένα τραγούδι για εκείνη με τίτλο «I Dream of You».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1950 και σε τελετή στέψης αργότερα τον ίδιο χρόνο, και οι δύο ορκίστηκαν να «βασιλεύουν με δικαιοσύνη για το καλό και την ευτυχία του λαού της Σιαμ (Ταϊλάνδης)».

Οι δύο τους απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον σημερινό βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκκόρν και τις πριγκίπισσες Ουμπολρατάνα, Σιριντχόρν και Τσουλαμπορν.

Κατά τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, τα μέλη της ταϊλανδέζικης βασιλικής οικογένειας ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο ως πρεσβευτές καλής θέλησης και δημιούργησαν προσωπικές σχέσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο βασιλιάς και η βασίλισσα αφιέρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στα εσωτερικά προβλήματα της Ταϊλάνδης, όπως η φτώχεια στις αγροτικές περιοχές, η εξάρτηση από το όπιο και η κομμουνιστική εξέγερση.

Κάθε χρόνο, το ζευγάρι ταξίδευε στην ύπαιθρο, ενώ παράλληλα τελούσε περισσότερες από 500 βασιλικές, θρησκευτικές και κρατικές τελετές.

Η βασίλισσα απολάμβανε επίσης να αναρριχάται σε λόφους και να επισκέπτεται χωριά, όπου οι ηλικιωμένες γυναίκες την αποκαλούσαν «κόρη τους».

Χιλιάδες άνθρωποι της ανέφεραν τα προβλήματά τους, από συζυγικές διαμάχες έως σοβαρές ασθένειες, και η βασίλισσα και οι βοηθοί της ανέλαβαν την επίλυση πολλών από αυτών, προσωπικά.