Πέθανε η Bασιλομήτωρ της Ταϊλάνδης, Σιρίκιτ, σε ηλικία 93 ετών

Το Βασιλικό Γραφείο της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι η Σιρίκιτ άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ

Newsbomb

Πέθανε η Bασιλομήτωρ της Ταϊλάνδης, Σιρίκιτ, σε ηλικία 93 ετών

Ο βασιλιάς Μπουμιμπόλ της Ταϊλάνδης, δεξιά, περπατά με τη σύζυγό του, βασίλισσα Σιρίκιτ, στο κέντρο, και τον 13χρονο γιο τους, πρίγκιπα Βατζιραλονγκκόρν, στους κήπους της κατοικίας τους στο Σάνινγκχιλ, Μπέρκσαϊρ, στις 27 Ιουλίου 1966.

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Bασιλομήτωρ της Ταϊλάνδης Σιρίκιτ, η οποία επέβλεπε βασιλικά προγράμματα για τη βοήθεια των φτωχών αγροτών, τη διατήρηση της παραδοσιακής χειροτεχνίας και την προστασία του περιβάλλοντος, έφυγε από την ζωή την Παρασκευή, σε ηλικία 93 ετών.

Το Βασιλικό Γραφείο της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι η Σιρίκιτ άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ. Από τις 17 Οκτωβρίου, η Bασιλομήτωρ υπέφερε από λοίμωξη του αίματος, αλλά παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας, η κατάστασή της επιδεινώθηκε.

Τα τελευταία χρόνια απουσίαζε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης της υγείας της. Ο σύζυγός της, ο βασιλιάς Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέτζ, πέθανε τον Οκτώβριο του 2016.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το παλάτι για τα 88α γενέθλιά της Σιρίκιτ έδειχναν τον γιο της, τον βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκκόρν, και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας να επισκέπτονται τη Βασιλομήτωρ στο νοσοκομείο Τσουλαλονγκκόρν, όπου λάμβανε μακροχρόνια περίθαλψη.

Βασίλισσα Σιρίκιτ της Ταϊλάνδης

Η βασίλισσα Σιρίκιτ της Ταϊλάνδης επισκέπτεται την Κρατική Πινακοθήκη Τρετιακόφ στη Μόσχα, στις 4 Ιουλίου 2007.

AP/Αρχείου

Τα γενέθλιά της γιορτάζονταν ως Ημέρα της Μητέρας

Η Βασιλομήτωρ Σιρίκιτ ήταν πολύ αγαπητή από τους πολίτες της Ταϊλάνδης.

Η προσωπογραφία της βρίσκεται σε τοίχους από σπίτια, γραφεία μέχρι και δημόσιους χώρους σε όλη την Ταϊλάνδη, ενώ τα γενέθλιά της, στις 12 Αυγούστου, γιορτάζονταν ως Ημέρα της Μητέρας. Οι δραστηριότητές της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας ποίκιλαν από τη βοήθεια στους πρόσφυγες της Καμπότζης έως τη διάσωση ορισμένων από τα κάποτε πλούσια δάση της χώρας από την καταστροφή.

Ωστόσο, καθώς ο ρόλος της μοναρχίας στην κοινωνία εξετάζονταν όλο και πιο προσεκτικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες πολιτικής αναταραχής στην Ταϊλάνδη, το ίδιο συνέβαινε και με τον ρόλο της βασίλισσας.

Άρχισαν να κυκλοφορούν ιστορίες για την επιρροή της πίσω από τα παρασκήνια κατά τη διάρκεια των αναταραχών που σηματοδοτήθηκαν από δύο στρατιωτικές ανατροπές και αρκετές αιματηρές διαδηλώσεις στους δρόμους. Όταν παρευρέθηκε δημόσια στην κηδεία ενός διαδηλωτή που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης με την αστυνομία, για πολλούς αυτό σήμανε ότι πήρε θέση στο πολιτικό σχίσμα.

βασίλισσα Σιρίκιτ

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' και η βασίλισσα Σιρίκιτ περιμένουν να επισκεφθούν το κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στην Μπανγκόκ το πρωί της 11ης Φεβρουαρίου 1972.

AP/Αρχείου

Ποια ήταν η Σιρίκιτ

Η Σιρίκιτ Κιτιγιακάρα γεννήθηκε σε μια πλούσια, αριστοκρατική οικογένεια στην Μπανγκόκ στις 12 Αυγούστου 1932, την χρονιά που η απόλυτη μοναρχία αντικαταστάθηκε από ένα συνταγματικό σύστημα. Και οι δύο γονείς της είχαν συγγένεια με προηγούμενους βασιλείς της τρέχουσας δυναστείας Chakri.

Φοίτησε σε σχολεία στην Μπανγκόκ κατά τη διάρκεια του πολέμου, που ήταν στόχος αεροπορικών επιδρομών των Συμμάχων, και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μετακόμισε με τον διπλωμάτη πατέρα της στη Γαλλία, όπου εκείνος υπηρετούσε ως πρέσβης.

Στα 16 της, γνώρισε τον νεοστέφθη βασιλιά της Ταϊλάνδης, Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέτζ, στο Παρίσι, όπου σπούδαζε μουσική και γλώσσες.

Η φιλία τους άνθισε μετά από ένα σχεδόν θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα του Μπουμιμπόλ και έτσι η Σιρίκιτ μετακόμισε στην Ελβετία, όπου σπούδαζε, για να τον φροντίσει. Ο βασιλιάς την ερωτεύτηκε και συνέθεσε ένα τραγούδι για εκείνη με τίτλο «I Dream of You».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1950 και σε τελετή στέψης αργότερα τον ίδιο χρόνο, και οι δύο ορκίστηκαν να «βασιλεύουν με δικαιοσύνη για το καλό και την ευτυχία του λαού της Σιαμ (Ταϊλάνδης)».

βασίλισσα Σιρίκιτ

Ο βασιλιάς Μπουμιμπόλ της Ταϊλάνδης, δεξιά, περπατά με τη σύζυγό του, βασίλισσα Σιρίκιτ, στο κέντρο, και τον 13χρονο γιο τους, πρίγκιπα Βατζιραλονγκκόρν, στους κήπους της κατοικίας τους στο Σάνινγκχιλ, Μπέρκσαϊρ, στις 27 Ιουλίου 1966.

AP/Αρχείου

Οι δύο τους απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον σημερινό βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκκόρν και τις πριγκίπισσες Ουμπολρατάνα, Σιριντχόρν και Τσουλαμπορν.

Κατά τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, τα μέλη της ταϊλανδέζικης βασιλικής οικογένειας ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο ως πρεσβευτές καλής θέλησης και δημιούργησαν προσωπικές σχέσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο βασιλιάς και η βασίλισσα αφιέρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στα εσωτερικά προβλήματα της Ταϊλάνδης, όπως η φτώχεια στις αγροτικές περιοχές, η εξάρτηση από το όπιο και η κομμουνιστική εξέγερση.

Κάθε χρόνο, το ζευγάρι ταξίδευε στην ύπαιθρο, ενώ παράλληλα τελούσε περισσότερες από 500 βασιλικές, θρησκευτικές και κρατικές τελετές.

Η βασίλισσα απολάμβανε επίσης να αναρριχάται σε λόφους και να επισκέπτεται χωριά, όπου οι ηλικιωμένες γυναίκες την αποκαλούσαν «κόρη τους».

Χιλιάδες άνθρωποι της ανέφεραν τα προβλήματά τους, από συζυγικές διαμάχες έως σοβαρές ασθένειες, και η βασίλισσα και οι βοηθοί της ανέλαβαν την επίλυση πολλών από αυτών, προσωπικά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Κινέζος δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Θα μας εμπνέουν πάντα οι αγώνες που έδωσε η Φώφη Γεννηματά»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

To 74% των Ελλήνων πέφτουν θύματα σε ψευδείς ειδήσεις μέσω social media

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Bασιλομήτωρ της Ταϊλάνδης, Σιρίκιτ, σε ηλικία 93 ετών

10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για τον καρκίνο του μαστού: Η πρόληψη είναι πράξη ευθύνης προς τον εαυτό μας

10:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Τέλος στο θέατρο… Όσοι προσπαθούν να σπιλώσουν την ΑΕΚ θα λογοδοτήσουν στις Αρχές»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικούς

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Ένα παιδί λιπόθυμο από αλκοόλ κάθε μέρα στο Παίδων, δείχνουν στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

10:30ΥΓΕΙΑ

Μαγνήσιο: Μπορεί αυτό το «θαυματουργό μέταλλο» να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε;

10:26LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ για τη ληστεία στο Λούβρο: «Ως επαγγελματίας κλέφτης, είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτούς τους τύπους»

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση η 32χρονη μετανάστρια που γέννησε πρόωρα

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ένας Λαρισαίος διδάσκει ελληνικά στις ΗΠΑ: Τι τον ώθησε να διασχίσει τον Ατλαντικό

10:00ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του Μαστού: Πρόληψη, διερεύνηση σε Ειδικά Κέντρα Μαστού, θεραπεία

09:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός : Συννεφιά, βροχές και βελτίωση - Θα φτάσει στους 27 η θερμοκρασία

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο Χρήστος Θηβαίος ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που πήγε στο λαϊκό προσκύνημα

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drone

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Παπαδόπουλος για Διονύση Σαββόπουλο: «Όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ θα μας λείπει»

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει για εκείνον»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού στον Άγνωστο Στρατιώτη πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή που βίασε και δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα Νταβιέ

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικούς

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ