Ισπανία: Διαδηλώσεις στη Σεβίλλη για καθυστερημένα αποτελέσματα εξετάσεων για καρκίνο του μαστού

Οι συγκεντρωμένοι, μεταξύ των οποίων και πολλές γυναίκες εμφανώς συγκινημένες, φώναζαν συνθήματα όπως «Οι ζωές μας δεν μπορούν να περιμένουν» και «Δεν είστε μόνες».

Newsbomb

Ισπανία: Διαδηλώσεις στη Σεβίλλη για καθυστερημένα αποτελέσματα εξετάσεων για καρκίνο του μαστού
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους γυναίκες, συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (26/10) στη Σεβίλλη της Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές αρχές χειρίστηκαν το θέμα της καθυστερημένης έκδοσης αποτελεσμάτων στις εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, μια διαμάχη που έχει εξελιχθεί σε πολιτική κρίση.

Οι αρχές της Ανδαλουσίας, περιφέρειας υπό την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος (PP), παραδέχτηκαν ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 2.300 γυναίκες δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για τα αποτελέσματα της μαστογραφίας στην οποία υποβλήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία, κυρίως στη Σεβίλλη. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν πληροφορήθηκαν ποτέ ότι οι εξετάσεις τους ήταν «ασαφείς» ή ότι είχε εντοπιστεί κάποια «ύποπτη βλάβη» και για αυτόν τον λόγο θα χρειαζόταν να εξεταστούν και πάλι σύντομα.

Για το θέμα αυτό αντιπαρατίθενται τις τελευταίες εβδομάδες η κεντρική, σοσιαλιστική κυβέρνηση της Μαδρίτης με τις τοπικές, δεξιές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για τις υπηρεσίες υγείας.

Σήμερα, οι διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Amama, μιας ένωσης που εκπροσωπεί τους ασθενείς, και συγκεντρώθηκαν έξω από την έδρα της τοπικής κυβέρνησης για να εκφράσουν την οργή τους.

«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, Μπονίγια παραιτήσου» φώναξε το πλήθος, στο στόχαστρο του οποίου έχει βρεθεί κυρίως ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, ο δεξιός πρόεδρος της περιφέρειας. Εξαιτίας της κρίσης αυτής παραιτήθηκε ήδη η σύμβουλος υγείας του προέδρου, Ροθίο Ερνάντεθ.

Οι συγκεντρωμένοι, μεταξύ των οποίων και πολλές γυναίκες εμφανώς συγκινημένες, φώναζαν συνθήματα όπως «Οι ζωές μας δεν μπορούν να περιμένουν» και «Δεν είστε μόνες».

Πολλές ασθενείς έχουν ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον των τοπικών αρχών.

Δεχόμενος σφοδρή κριτική, ο Μπονίγια, η θητεία του οποίου λήγει το επόμενο έτος, ζήτησε συγγνώμη από τις γυναίκες, όμως οι τοπικές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει κάποια εξήγηση για τους λόγους της αποτυχίας του συστήματος.

Σε πανεθνικό επίπεδο, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα μελετήσει «εις βάθος» τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, «αρχής γενομένης φυσικά» από αυτό της Ανδαλουσίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέλισσες τσιμπούν μέχρι θανάτου πατέρα και κόρη, αφού έριξαν φορτηγό σε κυψέλη

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για κομμωτή στον Ωρωπό: Του επιτέθηκαν κουκουλοφόροι με σφυριά - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδηλώσεις στη Σεβίλλη για καθυστερημένα αποτελέσματα εξετάσεων για καρκίνο του μαστού - «Κόντρα» τοπικής διοίκησης με τη Μαδρίτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor 2-0: Άνετη νίκη στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ; - «Ανοιχτός» στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028 ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: «Χ»έρι – χέρι οι δύο ομάδες, πήραν από έναν βαθμό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήρωες στο Χάρκοβο: Οι άνδρες που διέσωσαν 48 παιδιά στο νηπιαγωγείο μετά το χτύπημα από ρωσικό drone

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Αμπάς ορίζει προσωρινό διάδοχό του ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η πρωτοπόρος Άρσεναλ αύξησε τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι - Όλα τα αποτελέσματα

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο λιμάνι - Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα η 56χρονη

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης» λέει στο Newsbomb

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ