Γάζα: Στον «αέρα» η εκεχειρία - Ο Νετανιάχου διέταξε επίθεση - Η Χαμάς δεν παραδίδει τη σορό ομήρου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό του Ισραήλ να επαναλάβει αμέσως τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας , αφού κατήγγειλε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς. «Μετά τις διαβουλεύσεις ασφαλείας, ο πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως αποφασιστικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού ηγέτη σε σύντομη ανακοίνωση την Τρίτη.

Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2025

Το Ισραήλ κατηγόρησε την Τρίτη τη Χαμάς για παράβαση της εκεχειρίας στη Γάζα, μετά την παράδοση από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση των λειψάνων ενός ομήρου, μέρος των οποίων είχε ήδη ανακτηθεί από τον στρατό, προκαλώντας την οργή των συγγενών των ομήρων.

Σύμφωνα με αρκετά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μέλη της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών με ελεύθερους σκοπευτές και αντιαρματικούς πυραύλους στη Ράφα, στα νότια παλαιστινιακά εδάφη. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε με πυρά πυροβολικού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο πρωθυπουργός συγκάλεσε αμέσως διαβούλευση ασφαλείας για να εξετάσει τις λεπτομέρειες του περιστατικού και τα πιθανά αντίποινα.

Η Χαμάς αναβάλλει την παράδοση της σορού ενός ομήρου λόγω ισραηλινών «παραβιάσεων» της εκεχειρίας

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσαν ότι αναβάλλουν την παράδοση της σορού ενός Ισραηλινού ομήρου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 8 μ.μ. τοπική ώρα, «λόγω παραβιάσεων που διαπράχθηκαν από την κατοχή».

Νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα ανακοίνωσε ότι βρήκε τα λείψανα ενός ομήρου κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας σε μια σήραγγα στη νότια Λωρίδα της Γάζας. «Τονίζουμε ότι οποιαδήποτε σιωνιστική κλιμάκωση θα εμποδίσει την έρευνα, την ανασκαφή και την ανέλκυση των σορών», προειδοποίησε.

