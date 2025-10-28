Ο Νετανιάχου διέταξε «επιθέσεις» στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις «να πραγματοποιήσουν άμεσες και σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, «έπειτα από σύσκεψη για την απάντηση του Ισραήλ στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς».

Το Ισραήλ κατηγόρησε την Τρίτη τη Χαμάς για παράβαση της εκεχειρίας στη Γάζα, μετά την παράδοση από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση των λειψάνων ενός ομήρου, μέρος των οποίων είχε ήδη ανακτηθεί από τον στρατό, προκαλώντας την οργή των συγγενών των ομήρων.

Σύμφωνα με αρκετά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μέλη της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών με ελεύθερους σκοπευτές και αντιαρματικούς πυραύλους στη Ράφα, στα νότια παλαιστινιακά εδάφη. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε με πυρά πυροβολικού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο πρωθυπουργός συγκάλεσε αμέσως διαβούλευση ασφαλείας για να εξετάσει τις λεπτομέρειες του περιστατικού και τα πιθανά αντίποινα.

