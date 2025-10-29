Βραζιλία: Στους 132 οι νεκροί από την αιματηρή αστυνομική επιδρομή κατά καρτέλ στο Ρίο

Κάτοικοι κλαίνε δίπλα στα πτώματα ανθρώπων που σκοτώθηκαν την προηγούμενη μέρα κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιδρομής εναντίον της συμμορίας Comando Vermelho στη φαβέλα Complexo da Penha του Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία, Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025.

Στους 132 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, σύμφωνα με μια καταμέτρηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένας δημόσιος οργανισμός, γεγονός που διπλασιάζει τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό.

«Σύμφωνα με τα τελευταία μας στοιχεία, ο απολογισμός ανέρχεται σε 132 νεκρούς», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) οι υπηρεσίες του Δημόσιου Συνηγόρου, ενός οργάνου της πολιτείας του Ρίο, που προσφέρει νομική βοήθεια στους κοινωνικά ευάλωτους.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε από την πλευρά του πως ο επίσημος απολογισμός της επιχείρησης κατά των ναρκωτικών, που διεξήχθη χθες, ανέρχεται γύρω σε 60 νεκρούς, ωστόσο προειδοποίησε πως ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να «αλλάξει», καθώς οι θάνατοι δεν καταμετρώνται παρά μονάχα κατά την άφιξή τους στο νεκροτομείο.

Τέσσερις αστυνομικοί ήταν μεταξύ των νεκρών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Containment» στις περιοχές Alemão και Penha, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας Cláudio Castro. Πάνω από 80 άτομα συνελήφθησαν, όπως αναφέρει το BBC.

Συγγενείς των νεκρών έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Ρίο, κοντά στην περιοχή όπου η επιχείρηση έλαβε χώρα, καθώς δεκάδες πτώματα κείτονται στον δρόμο.

Το χρονικό των φονικών συγκρούσεων

Οι σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν όταν περίπου 2.500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ξεκίνησαν την επιχείρηση το πρωί της Τρίτης (28/10). Η Red Command (Comando Vermelho) ανταποκρίθηκε με πυροβολισμούς, οδοφράγματα και ρίχνοντας βόμβες από drones, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Smoke seen rising and fires burn across the Brazilian city of Rio de Janeiro earlier today, as Brazil launches its largest ever police raid, involving more than 2,500 officers and soldiers, supported by helicopters, armored vehicles, and drones, against Comando Vermelho, a… pic.twitter.com/7s9fT8YlYo — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2025

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένο» από την αστυνομική επιχείρηση και ζήτησε «άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση».

Συλληφθέντες μετά την επιχείρηση της ειδικής μονάδας της στρατιωτικής αστυνομίας της Βραζιλίας στη φαβέλο Penha του Ρίο ντε Τζανέιρο, στις 28 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Aline Massuca

«Εμπόλεμη ζώνη»

Η περιοχή των φαβέλων κοντά στο αεροδρόμιο του Ρίο θεωρείται η έδρα μιας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας.

No Rio de Janeiro, traficantes vitimas dos usuários estão usando drones, DRONES, pra tacar bomba na policia.

E há quem defenda que quem faz isso não é terrorista. pic.twitter.com/10H8VAkpxB — Canal do Negão (@CanaldoNegaoo) October 28, 2025

Κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 50 από τους νεκρούς «είχαν χαρακτηριστεί από την αστυνομία ως ύποπτοι εγκληματίες».

Brazil Launches Largest-Ever Police Operation Against Comando Vermelho



Brazilian police launched Operation Containment, the largest security action in Rio de Janeiro’s history, targeting the Comando Vermelho (CV) — Brazil’s oldest and most powerful criminal faction, known for… pic.twitter.com/MFzSyFOnWq — Clash Report (@clashreport) October 29, 2025

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και άμαχοι που βρέθηκαν στη μέση της ανταλλαγής πυροβολισμών.

Os vídeos dão a impressão de que falam de Gaza. Mas não — é o Rio de Janeiro, dentro do Brasil. E lá também existe um grupo terrorista: o Comando Vermelho, que faz o mesmo papel que o Hamas faz no Oriente Médio. A diferença é que o governo Lula se recusa a reconhecer isso, a… pic.twitter.com/nyLmYOSZnJ — Arlete Caetana (@ArleteCaetana) October 28, 2025

Οι ντόπιοι έχουν παρομοιάσει την περιοχή των λόφων - όπου ζουν περίπου 300.000 άνθρωποι - με «εμπόλεμη ζώνη» από την έναρξη της επιχείρησης.

Οι δρόμοι παραμένουν κλειστοί σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ομάδα Red Command έχει επεκτείνει την επικράτειά της σε ολόκληρη την πολιτεία του Ρίο, αυξάνοντας τις διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και τον έλεγχο των φαβέλων στις πλαγιές των λόφων.

??



Policial Civil sendo carregado após ser baleado na perna durante a megaoperação no Complexo do Alemão e Penha



?Rio de Janeiro, Brasil pic.twitter.com/OI6qZdpLJP — ????? ???? ?? ??? (@CrimeRealrj) October 28, 2025

Η αστυνομία του Ρίο δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιδρομής κατασχέθηκαν περισσότερα από 200 κιλά ναρκωτικών, καθώς και δεκάδες πυροβόλα όπλα.

Η κοινή επιχείρηση της αστικής και της στρατιωτικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα που διήρκεσε ένα χρόνο.

?? Brazilian police have released footage of weapons seized during a major police operation against the Comando Vermelho (CV) drug cartel in Rio de Janeiro state. pic.twitter.com/GCu0rvDQNI — Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2025

Δεκάδες από τους υπόπτους θεωρείται ότι είναι μέλη μιας φατρίας από την πολιτεία Pará που κρύβονται επί του παρόντος στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Οι μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις δεν είναι ασυνήθιστες στη Βραζιλία πριν από σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις στη νοτιοαμερικανική χώρα.

