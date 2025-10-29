Βραζιλία: Στους 132 οι νεκροί από την αιματηρή αστυνομική επιδρομή κατά καρτέλ στο Ρίο
«Σύμφωνα με τα τελευταία μας στοιχεία, ο απολογισμός ανέρχεται σε 132 νεκρούς», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) οι υπηρεσίες του Δημόσιου Συνηγόρου, ενός οργάνου της πολιτείας του Ρίο, που προσφέρει νομική βοήθεια στους κοινωνικά ευάλωτους
Στους 132 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, σύμφωνα με μια καταμέτρηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένας δημόσιος οργανισμός, γεγονός που διπλασιάζει τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό.
Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε από την πλευρά του πως ο επίσημος απολογισμός της επιχείρησης κατά των ναρκωτικών, που διεξήχθη χθες, ανέρχεται γύρω σε 60 νεκρούς, ωστόσο προειδοποίησε πως ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να «αλλάξει», καθώς οι θάνατοι δεν καταμετρώνται παρά μονάχα κατά την άφιξή τους στο νεκροτομείο.
Τέσσερις αστυνομικοί ήταν μεταξύ των νεκρών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Containment» στις περιοχές Alemão και Penha, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας Cláudio Castro. Πάνω από 80 άτομα συνελήφθησαν, όπως αναφέρει το BBC.
Συγγενείς των νεκρών έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Ρίο, κοντά στην περιοχή όπου η επιχείρηση έλαβε χώρα, καθώς δεκάδες πτώματα κείτονται στον δρόμο.
Το χρονικό των φονικών συγκρούσεων
Οι σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν όταν περίπου 2.500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ξεκίνησαν την επιχείρηση το πρωί της Τρίτης (28/10). Η Red Command (Comando Vermelho) ανταποκρίθηκε με πυροβολισμούς, οδοφράγματα και ρίχνοντας βόμβες από drones, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένο» από την αστυνομική επιχείρηση και ζήτησε «άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση».
«Εμπόλεμη ζώνη»
Η περιοχή των φαβέλων κοντά στο αεροδρόμιο του Ρίο θεωρείται η έδρα μιας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας.
Κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 50 από τους νεκρούς «είχαν χαρακτηριστεί από την αστυνομία ως ύποπτοι εγκληματίες».
Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και άμαχοι που βρέθηκαν στη μέση της ανταλλαγής πυροβολισμών.
Οι ντόπιοι έχουν παρομοιάσει την περιοχή των λόφων - όπου ζουν περίπου 300.000 άνθρωποι - με «εμπόλεμη ζώνη» από την έναρξη της επιχείρησης.
Οι δρόμοι παραμένουν κλειστοί σε ολόκληρη την περιοχή.
Η ομάδα Red Command έχει επεκτείνει την επικράτειά της σε ολόκληρη την πολιτεία του Ρίο, αυξάνοντας τις διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και τον έλεγχο των φαβέλων στις πλαγιές των λόφων.
Η αστυνομία του Ρίο δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιδρομής κατασχέθηκαν περισσότερα από 200 κιλά ναρκωτικών, καθώς και δεκάδες πυροβόλα όπλα.
Η κοινή επιχείρηση της αστικής και της στρατιωτικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα που διήρκεσε ένα χρόνο.
Δεκάδες από τους υπόπτους θεωρείται ότι είναι μέλη μιας φατρίας από την πολιτεία Pará που κρύβονται επί του παρόντος στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Οι μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις δεν είναι ασυνήθιστες στη Βραζιλία πριν από σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις στη νοτιοαμερικανική χώρα.