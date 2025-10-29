Βραζιλία: Αιματηρή επιδρομή κατά καρτέλ στις φαβέλες του Ρίο - Τουλάχιστον 64 νεκροί - Βίντεο

Περίπου 2.500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας επιχείρησαν κατά της εγκληματικής οργάνωσης «Comando Vermelho» - Τέσσερις αστυνομικοί νεκροί

Βραζιλία: Αιματηρή επιδρομή κατά καρτέλ στις φαβέλες του Ρίο - Τουλάχιστον 64 νεκροί - Βίντεο

Κατεστραμμένο όχημα από την επιδρομή κατά εγκληματικής οργάνωσης στη φαβέλα Penha του Ρίο ντε Τζανέιρο στις 28 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Aline Massuca
Η μεγαλύτερη και πιο αιματηρή αστυνομική επιδρομή κατά συμμορίας στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο σημειώθηκε στις φαβέλες της πόλης, με τουλάχιστον 64 άτομα να σκοτώνονται στην επιχείρηση κατά της οργάνωσης Red Command στα βόρεια προάστια.

Τέσσερις αστυνομικοί ήταν μεταξύ των νεκρών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Containment» στις περιοχές Alemão και Penha, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας Cláudio Castro. Πάνω από 80 άτομα συνελήφθησαν.

Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν όταν περίπου 2.500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ξεκίνησαν την επιχείρηση το πρωί της Τρίτης (28/10). Η Red Command (Comando Vermelho) ανταποκρίθηκε με πυροβολισμούς, οδοφράγματα και ρίχνοντας βόμβες από drones, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένο» από την αστυνομική επιχείρηση και ζήτησε «άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση».

ριο-φαβέλα

Συλληφθέντες μετά την επιχείρηση της ειδικής μονάδας της στρατιωτικής αστυνομίας της Βραζιλίας στη φαβέλο Penha του Ρίο ντε Τζανέιρο, στις 28 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Aline Massuca

«Εμπόλεμη ζώνη»

Η περιοχή των φαβέλων κοντά στο αεροδρόμιο του Ρίο θεωρείται η έδρα μιας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας.

Κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 50 από τους νεκρούς «είχαν χαρακτηριστεί από την αστυνομία ως ύποπτοι εγκληματίες».

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και άμαχοι που βρέθηκαν στη μέση της ανταλλαγής πυροβολισμών.

Οι ντόπιοι έχουν παρομοιάσει την περιοχή των λόφων - όπου ζουν περίπου 300.000 άνθρωποι - με «εμπόλεμη ζώνη» από την έναρξη της επιχείρησης.

Οι δρόμοι παραμένουν κλειστοί σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ομάδα Red Command έχει επεκτείνει την επικράτειά της σε ολόκληρη την πολιτεία του Ρίο, αυξάνοντας τις διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και τον έλεγχο των φαβέλων στις πλαγιές των λόφων.

Η αστυνομία του Ρίο δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιδρομής κατασχέθηκαν περισσότερα από 200 κιλά ναρκωτικών, καθώς και δεκάδες πυροβόλα όπλα.

Η κοινή επιχείρηση της αστικής και της στρατιωτικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα που διήρκεσε ένα χρόνο.

Δεκάδες από τους υπόπτους θεωρείται ότι είναι μέλη μιας φατρίας από την πολιτεία Pará που κρύβονται επί του παρόντος στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Οι μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις δεν είναι ασυνήθιστες στη Βραζιλία πριν από σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις στη νοτιοαμερικανική χώρα.

Η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP30 θα πραγματοποιηθεί στη βόρεια πόλη Belem τον Νοέμβριο.

*Με πληροφορίες από BBC

