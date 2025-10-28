Βραζιλία: Η σοκαριστική στιγμή που ελικόπτερο πέφτει σε λίμνη μπροστά σε έντρομους ψαράδες - Βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ
Στιγμές τρόμου καταγράφηκαν στο São Roque, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, όταν ένα ελικόπτερο έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε λίμνη, λίγα μόλις μέτρα από ψαράδες που απολάμβαναν τον ηλιόλουστο καιρό.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, ντόπιοι και ψαράδες όρμησαν στο νερό, προκειμένου να απεγκλωβίσουν δύο εγκλωβισμένους επιβάτες — δύο αδέλφια, επιχειρηματίες από την πόλη Ζουντιαΐ.

Οι δύο άνδρες είχαν απογειωθεί γύρω στις 12:05 το μεσημέρι με προορισμό το εστιατόριο Vila Don Patto, ωστόσο το ελικόπτερο τύπου Guimbal Cabri G2 συνετρίβη στη λίμνη περίπου μισή ώρα αργότερα, μόλις 300 μέτρα πριν τον τελικό προορισμό.

https://www.instagram.com/reel/DQWRJnQAJit/

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είδε το ελικόπτερο να «χάνει ύψος και να περιστρέφεται στον αέρα μέχρι που έπεσε στο νερό» και ότι έσπευσε να βοηθήσει.

Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση, και οι δύο επιβαίνοντες επέζησαν, με τον έναν να φέρει μόνο ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

Βίντεο που δημοσιοποίησε το βραζιλιάνικο δίκτυο Rede Voa δείχνει τη στιγμή της πτώσης και αμέσως μετά τους ψαράδες να κολυμπούν προς το σημείο μαζί με μια μικρή βάρκα διάσωσης.

Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο PS-VNT συνετρίβη χωρίς να εκδηλωθεί φωτιά, ενώ επιβεβαιώθηκε πως οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα, με ειδικούς του Κέντρου Ερευνών Αεροπορικών Ατυχημάτων (Cenipa) να συλλέγουν δεδομένα και να εξετάζουν τα αίτια της συντριβής.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά από άλλο αεροπορικό δυστύχημα στη Βραζιλία, όταν τέσσερα άτομα – ανάμεσά τους ο διάσημος Κινέζος αρχιτέκτονας Κονγκζιάν Γιου και δύο κινηματογραφιστές – έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση μικρού αεροσκάφους τύπου Cessna 175 στο Πάνταναλ.

