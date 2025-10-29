ΗΠΑ: Ένοχος κρίθηκε πρώην αστυνομικός για τη δολοφονία της 36χρονης Sonya Massey

Δικαστήριο στο Ιλινόι έκρινε ένοχο έναν πρώην αστυνομικό για την δολοφονία της 36χρονης Sonya Massey, μιας γυναίκας που κάλεσε το 911 για να ζητήσει βοήθεια.

Ο Sean Grayson καταδικάστηκε για φόνο δευτέρου βαθμού αντί για πρώτου, όπως αρχικά ζητούσαν οι εισαγγελείς, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης από 45 έτη έως ισόβια. Αντ' αυτού, ο 31χρονος Grayson ενδέχεται να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έως 20 ετών. Η έκδοση της ποινής έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιανουαρίου.

«Αν και πιστεύουμε ότι οι πράξεις του Grayson άξιζαν καταδίκη για φόνο πρώτου βαθμού, η σημερινή ετυμηγορία αποτελεί και πάλι δικαιοσύνη για τη Sonya Massey», δήλωσαν οι δικηγόροι Ben Crump και Antonio Romanucci σε ανακοίνωση τους. «Ελπίζουμε ότι το δικαστήριο θα επιβάλει μια ουσιαστική ποινή που θα αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα αυτών των εγκλημάτων και τη ζωή που χάθηκε».

Ο Sean Grayson AP/Αρχείου

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα έγιναν στις 6 Ιουλίου του 2024, όταν η 36χρονη Massey κάλεσε το 911 (υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Αμερική) για να αναφέρει έναν ύποπτο εισβολέα.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνονται δύο αστυνομικοί να ανταποκρίνονται λίγο πριν από τη 1 π.μ. της 6ης Ιουλίου στο σπίτι της 36χρονης στο Σπρίνγκφιλντ, 322 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σικάγο. Αρχικά περπάτησαν γύρω από το σπίτι και βρήκαν ένα μαύρο SUV με σπασμένα παράθυρα στην είσοδο.

Η Massey χρειάστηκε τρία λεπτά για να ανοίξει την πόρτα μετά το χτύπημα των αστυνομικών και αμέσως είπε: «Μη μου κάνετε κακό».

Φαινόταν μπερδεμένη καθώς μιλούσαν στην πόρτα και επανέλαβε ότι χρειαζόταν βοήθεια, αναφέρθηκε στον Θεό και τους είπε ότι δεν ήξερε σε ποιον ανήκε το αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί στην συνέχεια εισήλθαν στην κατοικία της 36χρονης.

Μέσα στο σπίτι, οι αστυνομικοί φάνηκαν εκνευρισμένοι με την Massey, καθώς καθόταν στον καναπέ της και έψαχνε την τσάντα της, ενώ αυτοί της ζητούσαν ταυτότητα για να συμπληρώσουν την αναφορά τους πριν φύγουν. Τότε ο αστυνομικός Grayson έδειξε μια κατσαρόλα που καθόταν στο μάτι της κουζίνας.

«Δεν χρειαζόμαστε φωτιά όσο είμαστε εδώ», είπε.

Η Massey σηκώθηκε αμέσως και πήγε στη κουζίνα, μετακινώντας την κατσαρόλα κοντά σε έναν νεροχύτη. Εκείνη και ο Grayson φάνηκε να γελούν μαζί για την κατσαρόλα προτού η Massey πει ξαφνικά: «Σε επιπλήττω στο όνομα του Ιησού».

Ο αστυνομικός φάνηκε να χάνει τη ψυχραιμία του και λέει: «Το καλό που σου θέλω μην το κάνεις, αλλιώς ορκίζομαι στο Θεό ότι θα σε γ***πυροβολήσω στο γ****ο πρόσωπό σου».

Στη συνέχεια έβγαλε το πιστόλι του και απαίτησε από την 36χρονη να αφήσει την κατσαρόλα.

Η Massey είπε: «Εντάξει, συγγνώμη». Στο υλικό που συλλέχθηκε από το bodycam του Grayson, φαίνεται ο ίδιος να σημαδεύει την 36χρονη με το όπλο του. Εκείνη έσκυψε και σήκωσε τα χέρια της ψηλά.

Ο Grayson βρισκόταν ακόμα στο σαλόνι, απέναντι από τη Massey και πίσω από έναν πάγκο που χώριζε το σαλόνι και την κουζίνα. Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο διαχωρισμός αυτός έδινε στον Grayson «απόσταση και σχετική κάλυψη» από τη Massey και την κατσαρόλα με το καυτό νερό.

Τότε ο Grayson πυροβόλησε την Sonya Massey στο κεφάλι.

Αφού την πυροβόλησε, ο Grayson αποθάρρυνε το συνάδελφό του από το να πάρει ένα ιατρικό κουτί για να τη σώσει. «Μπορείς να πας να το πάρεις, αλλά αυτή είναι μια σφαίρα στο κεφάλι», είπε. «Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα».

Και πρόσθεσε: «Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Δεν θα δεχτώ καυτό βραστό νερό στο πρόσωπο μου».

Ο Grayson είχε τότε ισχυριστεί σε αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση ότι: «Είχε βραστό νερό (σ.σ. στα χέρια της) και μου επιτέθηκε, με το βραστό νερό. Είπε ότι επρόκειτο να με επιπλήξει στο όνομα του Ιησού και ήρθε καταπάνω μου με το βραστό νερό».