ΗΠΑ: Ένοχος κρίθηκε πρώην αστυνομικός για τη δολοφονία της 36χρονης Sonya Massey

Όλα έγιναν στις 6 Ιουλίου του 2024, όταν η 36χρονη Massey κάλεσε το 911 (υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Αμερική) για να αναφέρει έναν ύποπτο εισβολέα

Newsbomb

ΗΠΑ: Ένοχος κρίθηκε πρώην αστυνομικός για τη δολοφονία της 36χρονης Sonya Massey

H στιγμή που ο Sean Grayson πυροβόλησε την Sonya Massey

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δικαστήριο στο Ιλινόι έκρινε ένοχο έναν πρώην αστυνομικό για την δολοφονία της 36χρονης Sonya Massey, μιας γυναίκας που κάλεσε το 911 για να ζητήσει βοήθεια.

Ο Sean Grayson καταδικάστηκε για φόνο δευτέρου βαθμού αντί για πρώτου, όπως αρχικά ζητούσαν οι εισαγγελείς, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης από 45 έτη έως ισόβια. Αντ' αυτού, ο 31χρονος Grayson ενδέχεται να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έως 20 ετών. Η έκδοση της ποινής έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιανουαρίου.

«Αν και πιστεύουμε ότι οι πράξεις του Grayson άξιζαν καταδίκη για φόνο πρώτου βαθμού, η σημερινή ετυμηγορία αποτελεί και πάλι δικαιοσύνη για τη Sonya Massey», δήλωσαν οι δικηγόροι Ben Crump και Antonio Romanucci σε ανακοίνωση τους. «Ελπίζουμε ότι το δικαστήριο θα επιβάλει μια ουσιαστική ποινή που θα αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα αυτών των εγκλημάτων και τη ζωή που χάθηκε».

Sean Grayson

Ο Sean Grayson

AP/Αρχείου

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα έγιναν στις 6 Ιουλίου του 2024, όταν η 36χρονη Massey κάλεσε το 911 (υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Αμερική) για να αναφέρει έναν ύποπτο εισβολέα.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνονται δύο αστυνομικοί να ανταποκρίνονται λίγο πριν από τη 1 π.μ. της 6ης Ιουλίου στο σπίτι της 36χρονης στο Σπρίνγκφιλντ, 322 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σικάγο. Αρχικά περπάτησαν γύρω από το σπίτι και βρήκαν ένα μαύρο SUV με σπασμένα παράθυρα στην είσοδο.

Η Massey χρειάστηκε τρία λεπτά για να ανοίξει την πόρτα μετά το χτύπημα των αστυνομικών και αμέσως είπε: «Μη μου κάνετε κακό».

Φαινόταν μπερδεμένη καθώς μιλούσαν στην πόρτα και επανέλαβε ότι χρειαζόταν βοήθεια, αναφέρθηκε στον Θεό και τους είπε ότι δεν ήξερε σε ποιον ανήκε το αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί στην συνέχεια εισήλθαν στην κατοικία της 36χρονης.

Μέσα στο σπίτι, οι αστυνομικοί φάνηκαν εκνευρισμένοι με την Massey, καθώς καθόταν στον καναπέ της και έψαχνε την τσάντα της, ενώ αυτοί της ζητούσαν ταυτότητα για να συμπληρώσουν την αναφορά τους πριν φύγουν. Τότε ο αστυνομικός Grayson έδειξε μια κατσαρόλα που καθόταν στο μάτι της κουζίνας.

«Δεν χρειαζόμαστε φωτιά όσο είμαστε εδώ», είπε.

Η Massey σηκώθηκε αμέσως και πήγε στη κουζίνα, μετακινώντας την κατσαρόλα κοντά σε έναν νεροχύτη. Εκείνη και ο Grayson φάνηκε να γελούν μαζί για την κατσαρόλα προτού η Massey πει ξαφνικά: «Σε επιπλήττω στο όνομα του Ιησού».

Ο αστυνομικός φάνηκε να χάνει τη ψυχραιμία του και λέει: «Το καλό που σου θέλω μην το κάνεις, αλλιώς ορκίζομαι στο Θεό ότι θα σε γ***πυροβολήσω στο γ****ο πρόσωπό σου».

Στη συνέχεια έβγαλε το πιστόλι του και απαίτησε από την 36χρονη να αφήσει την κατσαρόλα.

Η Massey είπε: «Εντάξει, συγγνώμη». Στο υλικό που συλλέχθηκε από το bodycam του Grayson, φαίνεται ο ίδιος να σημαδεύει την 36χρονη με το όπλο του. Εκείνη έσκυψε και σήκωσε τα χέρια της ψηλά.

Ο Grayson βρισκόταν ακόμα στο σαλόνι, απέναντι από τη Massey και πίσω από έναν πάγκο που χώριζε το σαλόνι και την κουζίνα. Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο διαχωρισμός αυτός έδινε στον Grayson «απόσταση και σχετική κάλυψη» από τη Massey και την κατσαρόλα με το καυτό νερό.

Τότε ο Grayson πυροβόλησε την Sonya Massey στο κεφάλι.

Αφού την πυροβόλησε, ο Grayson αποθάρρυνε το συνάδελφό του από το να πάρει ένα ιατρικό κουτί για να τη σώσει. «Μπορείς να πας να το πάρεις, αλλά αυτή είναι μια σφαίρα στο κεφάλι», είπε. «Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα».

Και πρόσθεσε: «Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Δεν θα δεχτώ καυτό βραστό νερό στο πρόσωπο μου».

Ο Grayson είχε τότε ισχυριστεί σε αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση ότι: «Είχε βραστό νερό (σ.σ. στα χέρια της) και μου επιτέθηκε, με το βραστό νερό. Είπε ότι επρόκειτο να με επιπλήξει στο όνομα του Ιησού και ήρθε καταπάνω μου με το βραστό νερό».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Ήττα για τον Χερτ Βίλντερς στις βουλευτικές εκλογές – Επικράτησαν οι κεντρώοι

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Βαθμολογία: Νίκες για τους «μεγάλους», το απόλυτο ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Άρης

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Κρήτη – Έφυγε από τη ζωή ο νεαρός λαουτιέρης Ραφαήλ Φυντικάκης

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βγήκε από την ΜΕΘ Παίδων ο 11χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με πατίνι

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία

23:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μοσχάτο: Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι μετά από επίθεση σε 13χρονο

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Ορμητικός, αποφασισμένος και άνετα νικητής

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Θερμά συγχαρητήρια στον Νίκο Δένδια για το νέο Πεντάγωνο»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ένοχος κρίθηκε πρώην αστυνομικός για τη δολοφονία της 36χρονης Sonya Massey - Είχε καλέσει την αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αγριογούρουνο επιτέθηκε και τραυμάτισε βοσκό στην Κάρυστο

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ολλανδία: Πρώτο το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66, σύμφωνα με exit polls - Στη δεύτερη θέση ο Βίλντερς

23:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καματερό: Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου – Κατασχέθηκαν 600 λίτρα

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:42ΚΟΣΜΟΣ

«Δολοφόνε, δειλέ»: Έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια, οι κάτοικοι είναι ακόμη οργισμένοι

22:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Το άγνωστο επεισόδιο της 70χρονης με τον 38χρονο - Είχαν τσακωθεί ξανά πριν μια εβδομάδα

22:33ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Οι αγρότες μένουν όλη τη νύχτα στο μπλόκο - Επιτρέπεται η διέλευση στους οδηγούς

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 22χρονος Αφγανός σκότωσε έναν 49χρονο και μαχαίρωσε ακόμα δύο ανθρώπους

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο μαθητής μετά από συμπλοκή με συμμαθητές του

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές - Πάνω από 170 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

22:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Το άγνωστο επεισόδιο της 70χρονης με τον 38χρονο - Είχαν τσακωθεί ξανά πριν μια εβδομάδα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Κίος: Καταδικάστηκαν οδηγός και συνοδηγός για τον θάνατο της 37χρονης μητέρας δύο παιδιών

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Εικόνες Αποκάλυψης από τον τυφώνα «Μελίσσα» - Προειδοποίηση για... κροκόδειλους στις πόλεις

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Περισσότερα ραντεβού στα γραφεία όλης της χώρας - Διευρύνεται το ωράριο

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία

17:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό αυτοκίνητο με τους τρεις επιβάτες στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Κρήτη – Έφυγε από τη ζωή ο νεαρός λαουτιέρης Ραφαήλ Φυντικάκης

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το νέο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την αιματηρή σφαγή στο Σουδάν με τους 2.000 νεκρούς

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Βαθμολογία: Νίκες για τους «μεγάλους», το απόλυτο ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Άρης

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 132 οι νεκροί από την αιματηρή αστυνομική επιδρομή κατά καρτέλ στο Ρίο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο ντοκουμέντο

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ