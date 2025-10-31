Ρεκόρ βροχόπτωσης στη Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί σε πλημμυρισμένα υπόγεια

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε υπόγεια της Nέας Υόρκης που πλημμήρισαν χθες κατά τη διάρκεια καταιγίδας που έκλεισε δρόμους και προκάλεσε καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, ανέφεραν οι αρχές. Μία ομάδα καταδύσεων ανέσυρε το σώμα ενός 39χρονου άνδρα αφού οι πυροσβέστες έλαβαν κλήση για ένα άτομο που είχε παγιδευτεί στο πλημμυρισμένο υπόγειο μιας πολυκατοικίας στο Μπρούκλιν περίπου στις 4:30 μ.μ., ανέφερε η αστυνομία. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε πυροσβέστες να μεταφέρουν το θύμα μακριά μέσα από νερά που έφταναν μέχρι το πρόσωπό τους.

CHECK OUT all these views from NYC as the city was hammered with torrential rainfall and winds earlier today!



These floods come just days before Halloween and the NYC Marathon!#NYwx pic.twitter.com/h4wwVNblfa — WeatherNation (@WeatherNation) October 31, 2025

Στο Μανχάταν, ένας 43χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο πλημμυρισμένο λεβητοστάσιο ενός υπογείου πολυκατοικίας, ανέφερε η αστυνομία. Η αιτία θανάτου βρίσκεται υπό διερεύνηση. Σε ορισμένα σημεία της πόλης σημειώθηκαν ρεκόρ βροχοπτώσεων. Οι προκαταρκτικές αναφορές έδειξαν ότι έπεσαν 4,57 εκατοστά βροχής στο Σέντραλ Παρκ την Πέμπτη, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 4,17 εκατοστών που είχε σημειωθεί για το πάρκο το 1917, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια κατέγραψε 5 εκατοστά βροχής, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 3 εκατοστών του 1955 για το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Torrential rain brought significant flooding to parts of New York and New Jersey on Thursday.



According to NYC Emergency Management, the National Weather Service reported that 1.8 inches of rain fell in Central Park on Thursday. pic.twitter.com/1bB8WjsbNk — ABC News (@ABC) October 31, 2025

Η Νέα Υόρκη βίωσε ώρες βροχόπτωσης ποικίλης έντασης την Πέμπτη μέχρι και το βράδυ. Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν νερό να ανεβαίνει στους προφυλακτήρες των αυτοκινήτων και να πλημμυρίζει τους σταθμούς του μετρό. «Τα συστήματα αποχέτευσης μας απλώς δεν είναι κατασκευασμένα για να αντέξουν αυτές τις ποσότητες νερού. Ήταν μια σταθερή βροχή, καθ' όλη τη διάρκεια», δήλωσε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς στον ραδιοφωνικό σταθμό 1010 WINS.

Οι πλημμύρες στους δρόμους μετέτρεψαν ορισμένες διασταυρώσεις με φραγμένες αποχετεύσεις σε πισίνες αρκετά βαθιές για να επιπλέουν τα αυτοκίνητα. Η πτώση κλαδιών δέντρων προκάλεσε ζημιές σε οχήματα σε ορισμένες γειτονιές. Οι κίνδυνοι που μπορούν να δημιουργήσουν οι ξαφνικές πλημμύρες για τους κατοίκους των χιλιάδων υπογείων διαμερισμάτων της πόλης έγιναν ιδιαίτερα εμφανείς το 2021, όταν οι έντονες βροχοπτώσεις σκότωσαν 11 ανθρώπους