Υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA: Το πρώτο βήμα προς τις πτήσεις του μέλλοντος - Βίντεο

Ένα υπερηχητικό αεροσκάφος σχεδιασμένο να κάνει πολύ λίγο θόρυβο πέταξε για πρώτη φορά αυτήν την εβδομάδα, πετώντας πάνω από την έρημο της νότιας Καλιφόρνιας αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου, σε αυτό που θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα προς πολύ ταχύτερες εμπορικές πτήσεις, σύμφωνα με τη NASA.

Η NASA και ο αμερικανικός κατασκευαστής όπλων και αεροδιαστημικών προϊόντων Lockheed Martin δοκίμασαν με επιτυχία την Τρίτη ένα αεροσκάφος που μπορεί να ταξιδεύει με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

Τα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα να πετούν με υπερηχητικές ταχύτητες από τη δεκαετία του 1940. Το πρόβλημα είναι ότι τα εξαιρετικά γρήγορα αεροσκάφη απαγορεύονται για εμπορικές πτήσεις πάνω από την ξηρά, επειδή προκαλούν έναν εκρηκτικό — και τρομακτικό — «ηχητικό κρότο» που ενοχλεί το κοινό.

NASA’s groundbreaking X-59 supersonic jet took off from Air Force Plant 42 in Palmdale, California, marking the first test of a jet designed to fly faster than sound without the explosive boom. pic.twitter.com/r08e5SpUFm — New York Post (@nypost) October 28, 2025

Το υπερηχητικό αεροσκάφος Concorde, που λειτουργούσε μέσω της British Airways και της Air France, πραγματοποιούσε διατλαντικές πτήσεις από τη δεκαετία του 1970.

NASA's supersonic X-59 jet took its first test flight this week in California, with an agency official calling the plane "the future of supersonic travel." https://t.co/IYl3rDzH6T pic.twitter.com/wx491zGMyd — ABC News (@ABC) October 29, 2025

Ωστόσο, αυτές οι πτήσεις σταμάτησαν το 2003, μετά από ένα θανατηφόρο ατύχημα τρία χρόνια νωρίτερα, που έπληξε τη ζήτηση για την ακριβή αυτή υπηρεσία.

Εάν η NASA και η Lockheed Martin καταφέρουν να μειώσουν επιτυχώς τον θόρυβο, τα νέα αεροσκάφη θα μπορούσαν να μειώσουν κατά το ήμισυ περίπου το χρόνο ταξιδιού μεταξύ πόλεων όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, ανοίγοντας έτσι έναν εντελώς νέο κλάδο αεροπορικών μεταφορών.

A supersonic jet plane designed to make very little noise took flight for the first time this week, in what some say could be the first step toward much faster commercial travel. pic.twitter.com/4hvup4Glim — The Associated Press (@AP) October 31, 2025

