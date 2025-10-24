Τρόμος στον αέρα: Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε Boeing - Ράγισε το τζάμι, τραυμστίστηκε ο πιλότος

Αναγκαστική προσγείωση υποχρεώθηκε να κάνει ένα Boeing 737 MAX, στις 16 Οκτωβρίου, όταν στις 36.000 πόδια, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο με συνέπεια να ραγίσει το τζάμι στο πιλοτήριο και να τραυματιστεί στο χέρι ο κυβερνήτης.

Η πτήση UA1093 της United Airlines, από το Ντένβερ στο Λος Άντζελες, αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Σολτ Λέικ Σίτι, όταν χτυπήθηκε το παρμπρίζ του αεροσκάφους, με τις εκτιμήσεις να πιθανολογούν είτε διαστημικό σκουπίδι, ή κάποιο θραύσμα μετεωρίτη και υπέστη ρωγμές

Το ύψος στο οποίο πετούσε το αεροσκάφος καθιστά λιγότερο ισχυρή την πιθανότητα να πρόκειται για πρόσκρουση πουλιού, καθώς στην Αμερική δεν υπάρχουν είδη που να πετούν σε αυτά τα ύψη, ενώ θα υπήρχαν και ίχνη αίματος.

Οι επιβάτες αργότερα επιβιβάστηκαν σε άλλο αεροσκάφος και συνέχισαν το ταξίδι τους με έξι ώρες καθυστέρηση.