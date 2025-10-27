ΗΠΑ: Οδηγός απέφυγε την τελευταία στιγμή αεροσκάφος που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Δείτε βίντεο

Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που οδηγός ενός Tesla απέφυγε για λίγο να συγκρουστεί με ένα στρατιωτικό αεροσκάφος καθώς αυτό πραγματοποιούσε αναγκαστική προσγείωση σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος OA-1K Skyraider II της Εθνικής Φρουράς της Οκλαχόμα βρισκόταν σε αποστολή εκπαίδευσης από τη βάση Will Rogers Air National Guard Base την Πέμπτη, όταν το πλήρωμα αντιμετώπισε βλάβη στον κινητήρα και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λίγο πριν τις 2 μ.μ., σύμφωνα με το KOCO News 5.

Καθώς το αεροσκάφος έχανε υψόμετρο προς τη Southeast 119th Street και τη Sooner Road στην Οκλαχόμα Σίτι, ο οδηγός Matthew Topchian κατέγραψε τη τρομακτική στιγμή που το αεροσκάφος παραλίγο να χτυπήσει το αυτοκίνητό του και άλλα οχήματα.

«Οδηγούσα στο δρόμο και ξαφνικά, από το πουθενά, ακριβώς πάνω από ένα δέντρο που κοιτούσα, είδα το αεροπλάνο και σκέφτηκα: "Αυτό το αεροπλάνο φαίνεται να πετάει πολύ χαμηλά. Πραγματικά πολύ χαμηλά"», είπε ο Topchian στο μέσο ενημέρωσης.

Ο Topchian οδηγούσε όταν το αεροπλάνο εμφανίστηκε από το πουθενά — περνώντας πάνω από έναν λόφο, σχεδόν χτυπώντας ένα λευκό φορτηγάκι και σχεδόν προσκρούοντας το Tesla του με το φτερό του προτού εξαφανιστεί από το οπτικό του πεδίο.

«Καθώς συνέχιζε να πλησιάζει, σκέφτηκα ότι το αεροπλάνο θα με χτυπούσε», είπε ο Topchian.

«Το είδα μόνο για μερικά δευτερόλεπτα, οπότε δεν είχα πολύ χρόνο να καθίσω εκεί και να σκεφτώ ότι ήταν, ξέρεις, απλά ένα μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, φύγε από εκεί», δήλωσε.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Οκλαχόμα Σίτι ανταποκρίθηκε στο σημείο της συντριβής και, όταν έφτασε, έμεινε έκπληκτη όταν διαπίστωσε ότι οι δύο στρατιωτικοί πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος είχαν ήδη βγει από αυτό και δεν είχαν τραυματιστεί.

«Μόλις φτάσαμε στο σημείο, είδαμε τους δύο πιλότους να μας λένε ότι όλοι ήταν καλά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Οκλαχόμα Σίτι, Scott Douglas, στο πρακτορείο ειδήσεων.

Ένα από τα μέλη του πληρώματος είπε στους πυροσβέστες ότι ο κινητήρας του αεροσκάφους έπαθε βλάβη εν πτήσει, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να αρχίσει να κατεβαίνει, να σκίσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, να διακόψει την παροχή ρεύματος στην περιοχή και να προκαλέσει πυρκαγιά σε χόρτα.

Κατά την αναγκαστική προσγείωση, πινακίδες κυκλοφορίας σφηνώθηκαν στο φτερό του στρατιωτικού αεροσκάφους.

Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε ότι η αιτία της συντριβής εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση.

