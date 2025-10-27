Κύπρια παρουσιάστρια προσφώνησε τον καλεσμένο της τρεις φορές με λάθος όνομα - Βίντεο
Προσπάθησε να το σώσει την πρώτη φορά αλλά δεν τα κατάφερε...
Ένα αστείο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην εκπομπή «Πάμε Παρέα» της κυπριακής τηλεόρασης, όταν η παρουσιάστρια, Χριστιάνα Αρτεμίου προσφώνησε όχι μία, όχι δύο αλλά τρεις φορές τον καλεσμένο της με λάθος όνομα.
«Κύριε Λάκη μου», είπε η Χριστιάνα Αρτεμίου, καλωσορίζοντας τον καλεσμένο της με εκείνον να τη διορθώνει λέγοντας: «Ε, Μπάμπης». «Α, συγγνώμη. Κύριε Λάμπη Βαφειάδη μου», ανέφερε στη συνέχεια με τον καλεσμένο της να τη διορθώνει και πάλι.
«Σωστά κύριε Σάκη μου;». «Μπάμπης Βαφειάδης θα το θυμάμαι. Παιδιά δυσκολεύομαι λίγο. Θα μου μείνει», σχολίασε στο τέλος η παρουσιάστρια, αφού εκείνος για μια ακόμη φορά της επισήμανε πώς τον λένε.
